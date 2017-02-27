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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57735774577557765777 ... 5779>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:12

  Amid написав:Приехали! Смолий подаёт в отставку. Пристегнитесь, теперь Нацбанк в руках зелёных олигофренов.
Гривнедепозитчикам привет ;))))

А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10% :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%


Практика - критерий истины
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:26

Чурий - всьо.
Смолий - всьо.

Осталось Рожкову выдавить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:27

  Alex2006 написав:А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10% :)

Нет. Смолий уходит из за давления по курсу. Большая дыра в бютжете, курс нужно поднять на 1-3 гривни.Смолий сопротивлялся и теперь его ушли. Есть в запасе еще наверное месяц, пока не прийдет новый руководитель НБУ, ведь Рожкова то же не послушает Зе команду.
инженер
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:28

  yuri_m написав:
  Василь-Рівне написав:Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.

А Рожкова - давняя подруга Гонтаревой! :mrgreen: Которую каким только дерьмом не поливали... Убрать Смолия, чтобы потом бодаться с Рожковой? Думаю вслед за Смолием и Рожкову через неделю уберут. А заодно и все провалы в финансах на них обоих спишут. И последующий разгон инфляции тоже.


ну покомандует недельку, до нового главы НБУ. чурия уже кышнули вчера.

у нерезов намечается шухер? :wink: гипс снимают :roll:
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 01 лип, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:29

  инженер написав:
  Alex2006 написав:А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10% :)

Нет. Смолий уходит из за давления по курсу. Большая дыра в бютжете, курс нужно поднять на 1-3 гривни.Смолий сопротивлялся и теперь его ушли. Есть в запасе еще наверное месяц, пока не прийдет новый руководитель НБУ, ведь Рожкова то же не послушает Зе команду.

Если Катя не улетит завтра первым рейсом к Валерии,ее посадят.И правильно сделают.По Яше вопрос открыт.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:32

Тот беспредел с прошлогодней ревальвацией и типаинвесторами...Яша должен ответить.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:41

  Moneta написав:Чурий - всьо.
Смолий - всьо.

Осталось Рожкову выдавить.

Вот не пойму. Ты тут постоянно "страну" цитируешь, телеграм-помойки, топишь за дефолт, снятие Смолия и т.д. Вот тебе лично что с этого? Какой профит? Или курс 50 лучше чем 26? Вот не пойму я логику этих людей.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:46

  Shustoff написав:
  Moneta написав:Чурий - всьо.
Смолий - всьо.

Осталось Рожкову выдавить.

Вот не пойму. Ты тут постоянно "страну" цитируешь, телеграм-помойки, топишь за дефолт, снятие Смолия и т.д. Вот тебе лично что с этого? Какой профит? Или курс 50 лучше чем 26? Вот не пойму я логику этих людей.

На сейчас, 50-это гутт
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну щас начнется...
тарасов
 
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