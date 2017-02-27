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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:12
Amid написав:
Приехали! Смолий подаёт в отставку. Пристегнитесь, теперь Нацбанк в руках зелёных олигофренов.
Гривнедепозитчикам привет
)))
А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:16
Alex2006 написав:
А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%
Практика - критерий истины
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Amid
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:26
Чурий - всьо.
Смолий - всьо.
Осталось Рожкову выдавить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:27
Alex2006 написав:
А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%
Нет. Смолий уходит из за давления по курсу. Большая дыра в бютжете, курс нужно поднять на 1-3 гривни.Смолий сопротивлялся и теперь его ушли. Есть в запасе еще наверное месяц, пока не прийдет новый руководитель НБУ, ведь Рожкова то же не послушает Зе команду.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:28
yuri_m написав: Василь-Рівне написав:
Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.
А Рожкова - давняя подруга Гонтаревой!
Которую каким только дерьмом не поливали... Убрать Смолия, чтобы потом бодаться с Рожковой? Думаю вслед за Смолием и Рожкову через неделю уберут. А заодно и все провалы в финансах на них обоих спишут. И последующий разгон инфляции тоже.
ну покомандует недельку, до нового главы НБУ. чурия уже кышнули вчера.
у нерезов намечается шухер?
гипс снимают
Востаннє редагувалось Moneta
в Сер 01 лип, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:29
инженер написав: Alex2006 написав:
А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%
Нет. Смолий уходит из за давления по курсу. Большая дыра в бютжете, курс нужно поднять на 1-3 гривни.Смолий сопротивлялся и теперь его ушли. Есть в запасе еще наверное месяц, пока не прийдет новый руководитель НБУ, ведь Рожкова то же не послушает Зе команду.
Если Катя не улетит завтра первым рейсом к Валерии,ее посадят.И правильно сделают.По Яше вопрос открыт.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:32
Тот беспредел с прошлогодней ревальвацией и типаинвесторами...Яша должен ответить.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:41
Moneta написав:
Чурий - всьо.
Смолий - всьо.
Осталось Рожкову выдавить.
Вот не пойму. Ты тут постоянно "страну" цитируешь, телеграм-помойки, топишь за дефолт, снятие Смолия и т.д. Вот тебе лично что с этого? Какой профит? Или курс 50 лучше чем 26? Вот не пойму я логику этих людей.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:46
Shustoff написав: Moneta написав:
Чурий - всьо.
Смолий - всьо.
Осталось Рожкову выдавить.
Вот не пойму. Ты тут постоянно "страну" цитируешь, телеграм-помойки, топишь за дефолт, снятие Смолия и т.д. Вот тебе лично что с этого? Какой профит? Или курс 50 лучше чем 26? Вот не пойму я логику этих людей.
На сейчас, 50-это гутт
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:47
ну щас начнется...
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