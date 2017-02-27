Додано: Сер 01 лип, 2020 23:07

сірий ,



Заявление об отставке Смолия наверняка скажется на валютном рынке и на курсе гривни уже завтра. В лучшем случае экспортеры просто сделают ставку на рост курса доллара и свернут активные продажи валюты, чтобы она подорожала. Напряженка на торгах продлится пару-тройку дней, и межбанк не уйдет дальше 27,0-27,10 грн/$. В худшем мы увидим настоящий демарш со стороны иностранцев, которые выйдут массово скупать доллар и поднимут его курс, мотивируя это политической нестабильностью в Нацбанке. А НБУ устроит саботаж – то есть не поддержит гривню продажами валюты из своих резервов. Вот тогда мы увидим более затяжную нестабильность на валютном рынке", - рассказал "Стране" зампредседателя правления одного из банков.



"Большинство верит в то, что это настоящая отставка Смолия и что президент Зеленский подпишет его заявление об уходе. Однако не исключаются, что это политические торги. То есть Смолию не дали продлить контракт его заместителю по валютному рынку Олегу Чурию на новый срок, и он встал в позу. Не чтобы уволиться, а чтобы его уговаривали остаться и шантажом оставить своих людей. В этом случае завтра полетят призывы "соросят" прекратить политическое давление на Нацбанк, а иностранные держатели ОВГЗ начнут валить курс гривны, доказывая деньгами, что они против перестановок в НБУ. В этом случае будет затяжная дестабилизация валютного рынка, и возможно, движение к 27,5 грн/$ и даже выше", - допустил директор казначейства крупного банка.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 01 лип, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.