RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 577457755776577757785779>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:47

  Дед Мороз написав:Тот беспредел с прошлогодней ревальвацией и типаинвесторами...Яша должен ответить.

Никто не за что не ответит. Смолий действовал по украинским законам. Порох то же. Оснований для дела нет. Законы нужно менять, а это делать никто не будет.
инженер
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shustoff написав:Вот не пойму я логику этих людей.


73% теж було важко зрозуміти!
V2
4
 
Повідомлень: 6712
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, ШО, кеды все зашнуровали? :D
reus
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 21.03.12
Подякував: 283 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:55

reus
я в них даже спать лег... :mrgreen:
тарасов
 
Повідомлень: 430
З нами з: 20.03.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:ещё не приняли отставку а уже столько реакции

Та скільки там тії реакції, якісь 20 коп.)) В порівнянні з твітами Трампа взагалі ніщо.
НБУ вже не знає, як той курс підняти, от і вирішили словесно "підіграти". А там подивимося на табло, на скільки слова співставляються з ділами.
stryzhko
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 04.10.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:56

  Shustoff написав:
  Moneta написав:Чурий - всьо.
Смолий - всьо.

Осталось Рожкову выдавить.

Вот не пойму. Ты тут постоянно "страну" цитируешь, телеграм-помойки, топишь за дефолт, снятие Смолия и т.д. Вот тебе лично что с этого? Какой профит? Или курс 50 лучше чем 26? Вот не пойму я логику этих людей.

Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  Игорь написав:Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.


  Игорь написав:Давай так, если он "всё" называешь номер карты - покладу 100 грн. При обратном исходе - мне ничего не даешь. Идет ?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:03

  Moneta написав:Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я не отказываюсь. Если Смолий всё - с меня 100 грн. Но сдается мне рано Вы шампанское открыли.
Я не знаю что там происходит, но судя по кол-ву писателей раздувающих это заявление - оно не пройдет.
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 01 лип, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 575
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:06

  Moneta написав:
  Shustoff написав:
  Moneta написав:Чурий - всьо.
Смолий - всьо.

Осталось Рожкову выдавить.

Вот не пойму. Ты тут постоянно "страну" цитируешь, телеграм-помойки, топишь за дефолт, снятие Смолия и т.д. Вот тебе лично что с этого? Какой профит? Или курс 50 лучше чем 26? Вот не пойму я логику этих людей.

Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  Игорь написав:Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.


  Игорь написав:Давай так, если он "всё" называешь номер карты - покладу 100 грн. При обратном исходе - мне ничего не даешь. Идет ?

Не уследил за Вашим инсайдом, там курс на ближайшее недели какой?
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1937 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:07

сірий ,

Заявление об отставке Смолия наверняка скажется на валютном рынке и на курсе гривни уже завтра. В лучшем случае экспортеры просто сделают ставку на рост курса доллара и свернут активные продажи валюты, чтобы она подорожала. Напряженка на торгах продлится пару-тройку дней, и межбанк не уйдет дальше 27,0-27,10 грн/$. В худшем мы увидим настоящий демарш со стороны иностранцев, которые выйдут массово скупать доллар и поднимут его курс, мотивируя это политической нестабильностью в Нацбанке. А НБУ устроит саботаж – то есть не поддержит гривню продажами валюты из своих резервов. Вот тогда мы увидим более затяжную нестабильность на валютном рынке", - рассказал "Стране" зампредседателя правления одного из банков.

"Большинство верит в то, что это настоящая отставка Смолия и что президент Зеленский подпишет его заявление об уходе. Однако не исключаются, что это политические торги. То есть Смолию не дали продлить контракт его заместителю по валютному рынку Олегу Чурию на новый срок, и он встал в позу. Не чтобы уволиться, а чтобы его уговаривали остаться и шантажом оставить своих людей. В этом случае завтра полетят призывы "соросят" прекратить политическое давление на Нацбанк, а иностранные держатели ОВГЗ начнут валить курс гривны, доказывая деньгами, что они против перестановок в НБУ. В этом случае будет затяжная дестабилизация валютного рынка, и возможно, движение к 27,5 грн/$ и даже выше", - допустил директор казначейства крупного банка.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 01 лип, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:11

Кто смотрел про Голобородьку? Кто там в кине главный банкир , лысый или юзик?
komp
1
 
Повідомлень: 8225
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3299 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 577457755776577757785779>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta, ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19448 2385427
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 20:53
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7040 1584431
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 99051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17041)
01.07.2020 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.