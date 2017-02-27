RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57755776577757785779>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:17

  stryzhko написав:
vitaliian написав:ещё не приняли отставку а уже столько реакции

Та скільки там тії реакції, якісь 20 коп.)) В порівнянні з твітами Трампа взагалі ніщо.
НБУ вже не знає, як той курс підняти, от і вирішили словесно "підіграти". А там подивимося на табло, на скільки слова співставляються з ділами.

Никакой особенной реакции не будет.
Деревянный немного укрепился
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11796
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6934 раз.
Подякували: 3138 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:19

  komp написав:Кто смотрел про Голобородьку? Кто там в кине главный банкир , лысый или юзик?

Кравец :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 387
З нами з: 02.01.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво
stryzhko
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 04.10.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:26

  Вкладчик1234 написав:Никакой особенной реакции не будет.

Вот видите, реакции ноль. Не разбогатели ... :?
Но сотрудничество с международными финансовыми институтами одним махом отрезали надолго. Вот тогда и будет настоящая реакция. Я опять желаю вам мужества. Идут дожди. Урожай картошки будет хороший. Переживем и этих идиотов. Им еще годик отсилы.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8201
З нами з: 14.11.11
Подякував: 346 раз.
Подякували: 3996 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:26

  stryzhko написав:Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво


Блин, таки дотянул таки.
Придется по 27 брать.
Чурия, как и других замов не могли "убрать" без подписи Смолия. У нас вроде как КЗпП еще не отменили.А значит это давление. Вероятность реальной отставки возрастает...
Amat
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 21.12.11
Подякував: 69 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:27

  stryzhko написав:Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво


Проверил Альфу - все работает. По 26,9 продают без проблем. Приват - 26,95, тоже форма обмена активна
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6408
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:28

  stryzhko написав:Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво

а Юнекс 27,3 - нужно брать, завтра таких выгодных курсов уже не будет
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 575
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:29

ожидал курс 27,5 ещё 15 мая и отставку в эти дни смолия.
ошибся на 2 недели.
д.яша свою миссию выполнил. друганы леры заработали хорошие бабки на огвз и этому способствовал смолий. эти 'инвесторы' уже слиняли из страны, а д.яша уходит с чистой совестью перед лерой в отставку. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5106
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:форма обмена активна

на будущее, форма активна в 99%, только вот после запроса на обмен вылазят траблы
SILVER_UA
 
Повідомлень: 716
З нами з: 21.07.10
Подякував: 125 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:30

  Moneta написав:Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Так а радуешься чему? Или ты на зарплате сидишь и за бабки это сюда вбрасываешь? Твой профит каков и чем тебе лично Смолий не угодил?
Shustoff
 
Повідомлень: 272
З нами з: 01.11.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57755776577757785779>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19448 2385428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 20:53
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7040 1584431
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 99051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17041)
01.07.2020 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.