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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:17
stryzhko написав:
vitaliian написав:ещё не приняли отставку а уже столько реакции
Та скільки там тії реакції, якісь 20 коп.)) В порівнянні з твітами Трампа взагалі ніщо.
НБУ вже не знає, як той курс підняти, от і вирішили словесно "підіграти". А там подивимося на табло, на скільки слова співставляються з ділами.
Никакой особенной реакции не будет.
Деревянный немного укрепился
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:19
komp написав:
Кто смотрел про Голобородьку? Кто там в кине главный банкир , лысый или юзик?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:20
Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:26
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:26
stryzhko написав:
Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво
Блин, таки дотянул таки.
Придется по 27 брать.
Чурия, как и других замов не могли "убрать" без подписи Смолия. У нас вроде как КЗпП еще не отменили.А значит это давление. Вероятность реальной отставки возрастает...
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:27
stryzhko написав:
Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво
Проверил Альфу - все работает. По 26,9 продают без проблем. Приват - 26,95, тоже форма обмена активна
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:28
stryzhko написав:
Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво
а Юнекс 27,3 - нужно брать, завтра таких выгодных курсов уже не будет
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:29
ожидал курс 27,5 ещё 15 мая и отставку в эти дни смолия.
ошибся на 2 недели.
д.яша свою миссию выполнил. друганы леры заработали хорошие бабки на огвз и этому способствовал смолий. эти 'инвесторы' уже слиняли из страны, а д.яша уходит с чистой совестью перед лерой в отставку.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:29
zРадио написав:
форма обмена активна
на будущее, форма активна в 99%, только вот после запроса на обмен вылазят траблы
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:30
Так а радуешься чему? Или ты на зарплате сидишь и за бабки это сюда вбрасываешь? Твой профит каков и чем тебе лично Смолий не угодил?
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