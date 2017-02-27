Додано: Сер 01 лип, 2020 23:39

Shustoff написав: Moneta написав: Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн?

Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн?



Так а радуешься чему? Или ты на зарплате сидишь и за бабки это сюда вбрасываешь? Твой профит каков и чем тебе лично Смолий не угодил? Так а радуешься чему? Или ты на зарплате сидишь и за бабки это сюда вбрасываешь? Твой профит каков и чем тебе лично Смолий не угодил?



Да не топлю я ни за кого. Это вы тут поделились на какие-то команды страна-прямой. ЗЕ-ПО. И т.д. Главное что инсайды выстреливают, а не их "сладость" конкретному уху.



Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды, и дутая стабильнасть с польскими ставками, фейковой инфляцией при преддефолтном рейтинге. Это все дисбалансы, которые должен сгладить следующий глава НБУ. Да не топлю я ни за кого. Это вы тут поделились на какие-то команды страна-прямой. ЗЕ-ПО. И т.д. Главное что инсайды выстреливают, а не их "сладость" конкретному уху.Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды, и дутая стабильнасть с польскими ставками, фейковой инфляцией при преддефолтном рейтинге. Это все дисбалансы, которые должен сгладить следующий глава НБУ.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 01 лип, 2020 23:40, всього редагувалось 2 разів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.