Спасибо, конечно, но я, ожидая, что подстава может быть в самом конце, купил "тестовые" 10 долларов (минимальная сумма). Возможно, крупные суммы блокируются?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:31
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:35
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:37
Сигнал к атаке - три зеленых свистка.
Теперь следим за ОВГЗ и ждем звонка из Вашингтона. Кто и кому позвонит? Или звонков уже не будет, типа уже надоело, а будет лишь короткое и сухое заявление для прессы, что мы с вами опять облажались?
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:39
Да не топлю я ни за кого. Это вы тут поделились на какие-то команды страна-прямой. ЗЕ-ПО. И т.д. Главное что инсайды выстреливают, а не их "сладость" конкретному уху.
Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды, и дутая стабильнасть с польскими ставками, фейковой инфляцией при преддефолтном рейтинге. Это все дисбалансы, которые должен сгладить следующий глава НБУ.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 01 лип, 2020 23:40, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:39
Евробонды размещены под 6,5% (1,5 млрд долларов). Очень дорого, ИМХО, как для текущего объема ликвидности на мировых рынках
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, вже "попустило". Всі справилися й полягали спати.
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:45
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:45
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:52
Ну вот сейчас нужно отдавать, а бюджет такой же дефицитный. Но плюс еще прошлогоднее кодло фин.стервятников в довесок. Банки сворачивают кредитирование реального сектора и финансируют уряд. Вкладчик несет деньги в банк, с пониманием, что они сразу улетят Шморгалю. При этом со всех утюгов летит инфа про то что должник не справляется, бюджет трещит, сальдо отрицательное, "нам день простоять...,а 300 ярдов дефицит пропетляем". Куда этот путь?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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