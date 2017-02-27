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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5776577757785779>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:31

  SILVER_UA написав:
  zРадио написав:форма обмена активна

на будущее, форма активна в 99%, только вот после запроса на обмен вылазят траблы


Спасибо, конечно, но я, ожидая, что подстава может быть в самом конце, купил "тестовые" 10 долларов (минимальная сумма). Возможно, крупные суммы блокируются?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:35

  тарасов написав:reus
я в них даже спать лег... :mrgreen:

А вот спать это Вы поторопились, новость = разорвавшейся бомбе )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:37

  stryzhko написав:Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво


Сигнал к атаке - три зеленых свистка. :shock:
Теперь следим за ОВГЗ и ждем звонка из Вашингтона. Кто и кому позвонит? Или звонков уже не будет, типа уже надоело, а будет лишь короткое и сухое заявление для прессы, что мы с вами опять облажались? :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:39

  Shustoff написав:
  Moneta написав:Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Так а радуешься чему? Или ты на зарплате сидишь и за бабки это сюда вбрасываешь? Твой профит каков и чем тебе лично Смолий не угодил?


Да не топлю я ни за кого. Это вы тут поделились на какие-то команды страна-прямой. ЗЕ-ПО. И т.д. Главное что инсайды выстреливают, а не их "сладость" конкретному уху.

Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды, и дутая стабильнасть с польскими ставками, фейковой инфляцией при преддефолтном рейтинге. Это все дисбалансы, которые должен сгладить следующий глава НБУ.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 01 лип, 2020 23:40, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:39

Евробонды размещены под 6,5% (1,5 млрд долларов). Очень дорого, ИМХО, как для текущего объема ликвидности на мировых рынках
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:Проверил Альфу - все работает.

Так, вже "попустило". Всі справилися й полягали спати.
stryzhko
 
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Питання в одному тарити по 26,95 чи ні)
S1Lv3Ra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:45

  stryzhko написав:
zРадио написав:Проверил Альфу - все работает.

Так, вже "попустило". Всі справилися й полягали спати.


Наверно :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:45

  Moneta написав:
Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды

Интересно, а как можно было иначе? :roll:
Я себе другого не представляю. Бюджет дефицитный. Нет денег на медицину, з/п, пенсии и т.п. Как бы ты выходил из этой ситуации? Без ОВГЗ? Расскажи, плиз. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:52

  Libo написав:
  Moneta написав:
Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды

Интересно, а как можно было иначе? :roll:
Я себе другого не представляю. Бюджет дефицитный. Нет денег на медицину, з/п, пенсии и т.п. Как бы ты выходил из этой ситуации? Без ОВГЗ? Расскажи, плиз. :roll:


Ну вот сейчас нужно отдавать, а бюджет такой же дефицитный. Но плюс еще прошлогоднее кодло фин.стервятников в довесок. Банки сворачивают кредитирование реального сектора и финансируют уряд. Вкладчик несет деньги в банк, с пониманием, что они сразу улетят Шморгалю. При этом со всех утюгов летит инфа про то что должник не справляется, бюджет трещит, сальдо отрицательное, "нам день простоять...,а 300 ярдов дефицит пропетляем". Куда этот путь?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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