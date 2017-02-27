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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5777577857795780>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:52

  Libo написав:
  Moneta написав:
Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды

Интересно, а как можно было иначе? :roll:
Я себе другого не представляю. Бюджет дефицитный. Нет денег на медицину, з/п, пенсии и т.п. Как бы ты выходил из этой ситуации? Без ОВГЗ? Расскажи, плиз. :roll:


Ну вот сейчас нужно отдавать, а бюджет такой же дефицитный. Но плюс еще прошлогоднее кодло фин.стервятников в довесок. Банки сворачивают кредитирование реального сектора и финансируют уряд. Вкладчик несет деньги в банк, с пониманием, что они сразу улетят Шморгалю. При этом со всех утюгов летит инфа про то что должник не справляется, бюджет трещит, сальдо отрицательное, "нам день простоять...,а 300 ярдов дефицит пропетляем". Куда этот путь?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:56


Похоже новый глава НБУ нарисовался.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:58

  stryzhko написав:
zРадио написав:Проверил Альфу - все работает.

Так, вже "попустило". Всі справилися й полягали спати.

Видно на ветке Альфы не часто бываете. Это абсолютно штатная работа банка, если что-то поменяли, например курс на сайте, то половину сервисов, сразу нужно восстанавливать и приводить к рабочему состоянию.
Буквально вчера-сегодня эдакий штатный форс был отработан и к обеду можно было выдохнуть.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А можно Ваш комментарий что там на МБ происходит? Нафтогаз уже выдоили, думают как жить без кормящей сиськи?

А чо там думать - money printer go brrr
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:07

  zРадио написав:
  SILVER_UA написав:
  zРадио написав:форма обмена активна

на будущее, форма активна в 99%, только вот после запроса на обмен вылазят траблы


Спасибо, конечно, но я, ожидая, что подстава может быть в самом конце, купил "тестовые" 10 долларов (минимальная сумма). Возможно, крупные суммы блокируются?

так по 90 меняет, кто-то ранее это подтверждал. А вот по 7Х не получалось.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво

до 23.59 в межах ліміту р2р можна було перший транш на Конкорд по 26.9, а уже з 00.00 - другий добовий ліміт р2р по 26.95 (курс поміняли на очах).
Перший обмін до 00.00 пройшов за 30 сек., другий після зміни курсу завис.
Здається, ми на межі грандіозного шухеру :(
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 02 лип, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:11

Всё это уже проходили год назад, когда Беня после выборов начал кампанию по возвращению Привата.
Обычная паническая реакция рынка.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:14

  komp написав:Кто смотрел про Голобородьку? Кто там в кине главный банкир , лысый или юзик?

Не, они уже не в тренде.
Предлагаю опрос: Кто будет следующим Головой НБУ?
Ставлю на Ирину Билык :oops: ... не зря же ей намедни Гарант свеженький орденок подогнал.

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antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот это кино, если это управляемо идет то стульев на всех не хватит, надеюсь пронесет по касательной и только немного потрусит. Грустно будет если все полетит к чертям.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що, новий голова НБУ - новий курс! :D
Я, навіть, знаю в яку сторону він піде ;)
Напевно, що восени, курс буде на 2-3грн відрізнятись від теперішнього ;)
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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