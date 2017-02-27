Додано: Чет 02 лип, 2020 00:11

Всё это уже проходили год назад, когда Беня после выборов начал кампанию по возвращению Привата.

Обычная паническая реакция рынка.

Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus