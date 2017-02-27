Moneta написав: Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды
Интересно, а как можно было иначе? Я себе другого не представляю. Бюджет дефицитный. Нет денег на медицину, з/п, пенсии и т.п. Как бы ты выходил из этой ситуации? Без ОВГЗ? Расскажи, плиз.
Ну вот сейчас нужно отдавать, а бюджет такой же дефицитный. Но плюс еще прошлогоднее кодло фин.стервятников в довесок. Банки сворачивают кредитирование реального сектора и финансируют уряд. Вкладчик несет деньги в банк, с пониманием, что они сразу улетят Шморгалю. При этом со всех утюгов летит инфа про то что должник не справляется, бюджет трещит, сальдо отрицательное, "нам день простоять...,а 300 ярдов дефицит пропетляем". Куда этот путь?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Так, вже "попустило". Всі справилися й полягали спати.
Видно на ветке Альфы не часто бываете. Это абсолютно штатная работа банка, если что-то поменяли, например курс на сайте, то половину сервисов, сразу нужно восстанавливать и приводить к рабочему состоянию. Буквально вчера-сегодня эдакий штатный форс был отработан и к обеду можно было выдохнуть.
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stryzhko написав:Ха.)) Альфа схоже не витримала навали і "відключила" обмін валют, як тут і прогнозувати у випадку "шухера". ТАС не спить і вже 27.1 поставив. Далі буде цікаво
до 23.59 в межах ліміту р2р можна було перший транш на Конкорд по 26.9, а уже з 00.00 - другий добовий ліміт р2р по 26.95 (курс поміняли на очах). Перший обмін до 00.00 пройшов за 30 сек., другий після зміни курсу завис. Здається, ми на межі грандіозного шухеру
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 02 лип, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!