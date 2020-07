Додано: Чет 02 лип, 2020 00:59

Striker написав: Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8. Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.

IMHO, на НБУ тиснули, в основному, заради ахмєткі і його "теми" - девальвації. Дві гривні на курсі ахмєткє віддали, але цього мало виявилося.

Хіба що заокеанські хлопці проведуть виховні бесіди із зЕпроданцями.

