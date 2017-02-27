RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5777577857795780

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:27

Долярчик
Йдемо на 24? :D
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 15.02.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:28

  kravchukmv1987 написав:Вот это кино, если это управляемо идет то стульев на всех не хватит, надеюсь пронесет по касательной и только немного потрусит. Грустно будет если все полетит к чертям.

Всё и так летит, в миру сейчас огромные сокращения рабочих мест и усё плохо, а мы решили обогнать Маска с ускорением к небесам, будем вместе с Роскосмосом дули крутить и печатать-печптать-печатать... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:35

  Libo написав:
  Moneta написав:
Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды

Интересно, а как можно было иначе? :roll:
Я себе другого не представляю. Бюджет дефицитный. Нет денег на медицину, з/п, пенсии и т.п. Как бы ты выходил из этой ситуации? Без ОВГЗ? Расскажи, плиз. :roll:

на місці Зе розпустив би Раду і а потім після її виборів сам би пішов у відставку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20113
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:37

  Striker написав:Долярчик
Йдемо на 24? :D

У Долярчика математика не проста, пише туди сюди 2-3 грн від поточного, а в умі тримає 16-18 грн за нікому не потрібний)
kravchukmv1987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 06.06.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:38

  Долярчик написав:Ну що, новий голова НБУ - новий курс! :D
Я, навіть, знаю в яку сторону він піде ;)
Напевно, що восени, курс буде на 2-3грн відрізнятись від теперішнього ;)
ДумайТЕ!©®™

24 чи 25?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20113
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:45

Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 15.02.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:59

  Striker написав:Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.

IMHO, на НБУ тиснули, в основному, заради ахмєткі і його "теми" - девальвації. Дві гривні на курсі ахмєткє віддали, але цього мало виявилося.
Хіба що заокеанські хлопці проведуть виховні бесіди із зЕпроданцями.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 07.10.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5777577857795780
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19449 2385507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 01:16
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7040 1584456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 99053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.