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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 00:28
kravchukmv1987 написав:
Вот это кино, если это управляемо идет то стульев на всех не хватит, надеюсь пронесет по касательной и только немного потрусит. Грустно будет если все полетит к чертям.
Всё и так летит, в миру сейчас огромные сокращения рабочих мест и усё плохо, а мы решили обогнать Маска с ускорением к небесам, будем вместе с Роскосмосом дули крутить и печатать-печптать-печатать... )))
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:35
Libo написав: Moneta написав:
Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды
Интересно, а как можно было иначе?
Я себе другого не представляю. Бюджет дефицитный. Нет денег на медицину, з/п, пенсии и т.п. Как бы ты выходил из этой ситуации? Без ОВГЗ? Расскажи, плиз.
на місці Зе розпустив би Раду і а потім після її виборів сам би пішов у відставку
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:38
Долярчик написав:
Ну що, новий голова НБУ - новий курс!
Я, навіть, знаю в яку сторону він піде
Напевно, що восени, курс буде на 2-3грн відрізнятись від теперішнього
ДумайТЕ!©®™
24 чи 25?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:45
Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:59
Striker написав:
Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.
IMHO, на НБУ тиснули, в основному, заради ахмєткі і його "теми" - девальвації. Дві гривні на курсі ахмєткє віддали, але цього мало виявилося.
Хіба що заокеанські хлопці проведуть виховні бесіди із зЕпроданцями.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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