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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 00:28
kravchukmv1987 написав:
Вот это кино, если это управляемо идет то стульев на всех не хватит, надеюсь пронесет по касательной и только немного потрусит. Грустно будет если все полетит к чертям.
Всё и так летит, в миру сейчас огромные сокращения рабочих мест и усё плохо, а мы решили обогнать Маска с ускорением к небесам, будем вместе с Роскосмосом дули крутить и печатать-печптать-печатать... )))
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:35
Libo написав: Moneta написав:
Конечно, мне не нравилось искривление экономики через призму ОВГЗ пирамиды
Интересно, а как можно было иначе?
Я себе другого не представляю. Бюджет дефицитный. Нет денег на медицину, з/п, пенсии и т.п. Как бы ты выходил из этой ситуации? Без ОВГЗ? Расскажи, плиз.
на місці Зе розпустив би Раду і а потім після її виборів сам би пішов у відставку
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:38
Долярчик написав:
Ну що, новий голова НБУ - новий курс!
Я, навіть, знаю в яку сторону він піде
Напевно, що восени, курс буде на 2-3грн відрізнятись від теперішнього
ДумайТЕ!©®™
24 чи 25?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:45
Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:59
Striker написав:
Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.
IMHO, на НБУ тиснули, в основному, заради ахмєткі і його "теми" - девальвації. Дві гривні на курсі ахмєткє віддали, але цього мало виявилося.
Хіба що заокеанські хлопці проведуть виховні бесіди із зЕпроданцями.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Чет 02 лип, 2020 02:14
Striker написав:
Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.
Не пойдет, а побежит и даже вернется на 23-24, чтоб все буратины были в жирном плюсе.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 02:25
Libo написав:
Теперь следим за ОВГЗ и ждем звонка из Вашингтона. Кто и кому позвонит? Или звонков уже не будет, типа уже надоело, а будет лишь короткое и сухое заявление для прессы, что мы с вами опять облажались?
Реакция оказалась мгновенной и очень жесткой.
Посли країн "Великої сімки" (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації: застерігають від відкату реформ.
На їх думку, незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України. Саме це сприяло зростанню та врятувало збанкрутілий банківський сектор.
Посли закликали не підривати цю інституцію, оскільки це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в Україні.
Перевожу последнюю фразу с дипломатического на обычный: обещанных реформ нет, а есть откат и действия в противоположном направлении; подобные подленькие действия после выклянченного обманом транша не находят понимания и поддержки со стороны стран Запада. Не забудем, не простим.
Почти как урке, когда тот отказался от ассоциации.
Сливайте воду и гривну.
Желаю мужества.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 02:30
сірий написав: Shustoff написав: Moneta написав:
Чурий - всьо.
Смолий - всьо.
Осталось Рожкову выдавить.
Вот не пойму. Ты тут постоянно "страну" цитируешь, телеграм-помойки, топишь за дефолт, снятие Смолия и т.д. Вот тебе лично что с этого? Какой профит? Или курс 50 лучше чем 26? Вот не пойму я логику этих людей.
На сейчас, 50-это гутт
Это не гутт, это справедливость. Яблоки под два доллара и бананы меньше доллара - не просто валютный перекос, а звенящий в колокола сигналище о грядущем девале.
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