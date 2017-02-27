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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5778577957805781

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 403
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
37
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 403
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 03:41

Libo

Повоняют и успокоятся, как с рябошапкой.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 05:05

27.10

Ночной онлайн у РА, ПБ - 26.95 + 0.5 комис за вывод на кдв. Разрывного на 1 мес. уже нет.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 05:56

Да не бздите вы раньше времени - Катя всё решит! А может в зРаде голосов не хватит - вон Лерка больше года ВО сидела!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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