Libo
Повоняют и успокоятся, как с рябошапкой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 03:41
Libo
Повоняют и успокоятся, как с рябошапкой.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 02 лип, 2020 05:05
27.10
Ночной онлайн у РА, ПБ - 26.95 + 0.5 комис за вывод на кдв. Разрывного на 1 мес. уже нет.
Додано: Чет 02 лип, 2020 05:56
Да не бздите вы раньше времени - Катя всё решит! А может в зРаде голосов не хватит - вон Лерка больше года ВО сидела!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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