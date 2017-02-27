|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 05:05
Ночной онлайн у РА, ПБ - 26.95 + 0.5 комис за вывод на кдв. Разрывного на 1 мес. уже нет.
-
matroSkin
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 14.11.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 05:56
Да не бздите вы раньше времени - Катя всё решит! А может в зРаде голосов не хватит - вон Лерка больше года ВО сидела!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 07:37
asti
Мало кто захочет посидеть в гривне и посмотреть чем закончится голосование по отставке....
Качели качнут однозначно.
Откат будет однозначно.
Но с каких уровней? Я думаю 27.5-27.7 максимум
-
komant733
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 07.03.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 07:41
Пока что закрепимся в районе 27, а там видно будет. Нерезиденты и так выходили из бумаг, так что тут всё по прежнему, а между тем в полях зреет рекордный урожай кукурузы!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 07:50
Призначено нового голову НБУmobile.twitter.com/MinimalDisco/status/1278409169348046848
-
wolf1
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 09.10.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 07:56
Striker написав:
Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.
Что-то мне кажется, что кто-то начинает курс заговаривать.
Сейчас может быть что угодно. Смотрим на межбанк и сколько сегодня нерезы скинут ОВГЗ, вот эти два фактора все и прояснят. А гадать можно сколько угодно.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3936
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 2102 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Чет 02 лип, 2020 07:58
wolf1 написав:
Призначено нового голову НБУmobile.twitter.com/MinimalDisco/status/1278409169348046848
Я бы банил за такое.
Тут серьезные вопросы, а Вы эти дурацкие фейки тиражируете.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3936
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 2102 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:06
Адам Смит в твитере это выложил.
-
wolf1
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 09.10.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:28
Искатель написав:
Что-то мне кажется, что кто-то начинает курс заговаривать. Сейчас может быть что угодно. Смотрим на межбанк и сколько сегодня нерезы скинут ОВГЗ, вот эти два фактора все и прояснят. А гадать можно сколько угодно.
ну ведь ясно же, что валюта газпрома, нефтегаза, привата закончилась (ну разве что транзитные за газ, но не факт, что их будут тратить). остается национальная единица, а ее печать имеет известные последствия для курса. тем более пенсии с июля увеличились.*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:40
wolf1 написав:
Адам Смит в твитере это выложил.
И что? Был интересный форумчанин - да весь вышел, раз опускается до копирования такой фигни.
Сами бы подумали, процедура назначения главы НБУ - это не минутное решение. Нужно одобрение Верховной Рады, кстати...Как и принятие заявления об отставке.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3936
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 2102 раз.
-
- Профіль
-
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19449
|2386009
|
Чет 02 лип, 2020 01:16
Zebra
|
|7040
|1584598
|
Сер 01 лип, 2020 15:19
ЛОБ
|
|459
|99109
|
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump
|