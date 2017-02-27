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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5779578057815782>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 403
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
37
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 403
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 05:05

27.10

Ночной онлайн у РА, ПБ - 26.95 + 0.5 комис за вывод на кдв. Разрывного на 1 мес. уже нет.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 05:56

Да не бздите вы раньше времени - Катя всё решит! А может в зРаде голосов не хватит - вон Лерка больше года ВО сидела!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:37

asti
Мало кто захочет посидеть в гривне и посмотреть чем закончится голосование по отставке....
Качели качнут однозначно.
Откат будет однозначно.
Но с каких уровней? Я думаю 27.5-27.7 максимум
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:41

Пока что закрепимся в районе 27, а там видно будет. Нерезиденты и так выходили из бумаг, так что тут всё по прежнему, а между тем в полях зреет рекордный урожай кукурузы!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:50

Призначено нового голову НБУmobile.twitter.com/MinimalDisco/status/1278409169348046848
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:56

  Striker написав:Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.

Что-то мне кажется, что кто-то начинает курс заговаривать.
Сейчас может быть что угодно. Смотрим на межбанк и сколько сегодня нерезы скинут ОВГЗ, вот эти два фактора все и прояснят. А гадать можно сколько угодно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:58

  wolf1 написав:Призначено нового голову НБУmobile.twitter.com/MinimalDisco/status/1278409169348046848


Я бы банил за такое.
Тут серьезные вопросы, а Вы эти дурацкие фейки тиражируете.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:06

Адам Смит в твитере это выложил.
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:28

  Искатель написав:Что-то мне кажется, что кто-то начинает курс заговаривать. Сейчас может быть что угодно. Смотрим на межбанк и сколько сегодня нерезы скинут ОВГЗ, вот эти два фактора все и прояснят. А гадать можно сколько угодно.

ну ведь ясно же, что валюта газпрома, нефтегаза, привата закончилась (ну разве что транзитные за газ, но не факт, что их будут тратить). остается национальная единица, а ее печать имеет известные последствия для курса. тем более пенсии с июля увеличились.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:40

  wolf1 написав:Адам Смит в твитере это выложил.

И что? Был интересный форумчанин - да весь вышел, раз опускается до копирования такой фигни.
Сами бы подумали, процедура назначения главы НБУ - это не минутное решение. Нужно одобрение Верховной Рады, кстати...Как и принятие заявления об отставке.
Искатель
 
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  #<1 ... 5779578057815782>
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