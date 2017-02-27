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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5779578057815782

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 403
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
37
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 403
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Йдемо на 24?

  kravchukmv1987 написав:У Долярчика математика не проста, пише туди сюди 2-3 грн від поточного, а в умі тримає 16-18 грн за нікому не потрібний)

  flyman написав:24 чи 25?

Збережу інтригу :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Искатель написав:И что? Был интересный форумчанин - да весь вышел, раз опускается до копирования такой фигни.

Щось із почуттям гумору зранку не задалося)))
stryzhko
 
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