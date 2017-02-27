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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:49
Striker написав:
Йдемо на 24?
kravchukmv1987 написав:
У Долярчика математика не проста, пише туди сюди 2-3 грн від поточного, а в умі тримає 16-18 грн за нікому не потрібний)
flyman написав:
24 чи 25?
Збережу інтригу
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:53
Искатель написав:И что? Был интересный форумчанин - да весь вышел, раз опускается до копирования такой фигни.
Щось із почуттям гумору зранку не задалося)))
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