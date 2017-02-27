Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:34
Вариантов может быть много.
От соросёнка (типа главного железнодорожника), который обеспечит "повышение не на 75%,а на целых 100%!", и возврат "инвестиций" с некислым профитом. Па 20 может стать реальностью.
До какого-нибудь Арбузова.
Так что советую делать только осмысленные действия, в которых уверены на 100%, и не бегать в панике.
Подумой-те
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 11799
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6935 раз.
Подякували: 3138 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:39
Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через
https://my.alfabank.com.ua/
обемена валют нет?
varlo
Повідомлень: 6280
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 758 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:43
Думки відомих фінансистів щодо наслідків відставки дядЯші
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... bu-smoliya
мені цікаво хто ці "найвищі політичні діячі", яких згадує голова НБУ в своїй заяві на звільнення
greenozon
Повідомлень: 8871
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 574 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:44
varlo написав:
Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через
https://my.alfabank.com.ua/
обемена валют нет?
Тільки додаток. Сервер перегрівається))) Щас курс змінять і запрацює.
stryzhko
Повідомлень: 1191
З нами з: 04.10.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 227 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:45
На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Искатель
Повідомлень: 3936
З нами з: 22.02.16
Подякував: 591 раз.
Подякували: 2112 раз.
Профіль
4
4
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:49
Искатель написав:
На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Не факт что будут брать по таким ценам//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
Повідомлень: 2303
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 413 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:50
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 26.90 - 27.10 Большой разброс курсов наличного доллара: 26.85..26.90 - 27.00..27.15 (ПОВ, опт). Пока пишу, они меняются.. Предположу, что офера по 27.00 уже вряд ли будут к 10-00, посмотрим. Сумы 26.75 - 26.95 Полтава 26.80 - 26.90 Вчера утром: Харьков 26.69 - 26.72, Сумы 26.60 - 26.75, Полтава 26.60 - 26.73
Patrick
Повідомлень: 876
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1361 раз.
Подякували: 881 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:56
asti написав:
Не факт что будут брать по таким ценам//)
по цифрам на межбанке, уже выкупили, ты далек от реальности
SILVER_UA
Повідомлень: 718
З нами з: 21.07.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 57 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57
varlo написав:
Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через
https://my.alfabank.com.ua/
обемена валют нет?
обмен через приложение очень удобно, когда курс вверх можно заблокировать приложуху вуаля и никто ничё не покупает.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Повідомлень: 4074
З нами з: 06.04.16
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1168 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:02
Вкладчик1234 написав:
Вариантов может быть много.
От соросёнка (типа главного железнодорожника), который обеспечит "повышение не на 75%,а на целых 100%!", и возврат "инвестиций" с некислым профитом. Па 20 может стать реальностью.
До какого-нибудь Арбузова.
Так что советую делать только осмысленные действия, в которых уверены на 100%, и не бегать в панике.
Подумой-те
Да подождите, еще не уволили. Из Администрации уже письмо Зеленскому написали с неудовольствием.
Может дядя Яша еще поработает.
Гончарук тоже писал заявление об отставке, не приняли же. Это потом уже супротив желания Гончарука его уволили.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
Повідомлень: 17474
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4279 раз.
Подякували: 6891 раз.
Профіль
22
3
5
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7041
1584680
19449
2386079
Чет 02 лип, 2020 01:16 Zebra
459
99110
Вів 16 чер, 2020 17:41 jump