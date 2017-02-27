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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57805781578257835784 ... 5786>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 15
Прогнозую зростання курсу долара
80%
12
Прогнозую падіння курсу долара
0
0
Ніяких змін не очікую
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:34

Вариантов может быть много.

От соросёнка (типа главного железнодорожника), который обеспечит "повышение не на 75%,а на целых 100%!", и возврат "инвестиций" с некислым профитом. Па 20 может стать реальностью.

До какого-нибудь Арбузова.

Так что советую делать только осмысленные действия, в которых уверены на 100%, и не бегать в панике.

Подумой-те :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через https://my.alfabank.com.ua/ обемена валют нет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:43

Думки відомих фінансистів щодо наслідків відставки дядЯші

https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... bu-smoliya

мені цікаво хто ці "найвищі політичні діячі", яких згадує голова НБУ в своїй заяві на звільнення
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

varlo написав:Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через https://my.alfabank.com.ua/ обемена валют нет?
Тільки додаток. Сервер перегрівається))) Щас курс змінять і запрацює.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:45

На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:49

  Искатель написав:На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Не факт что будут брать по таким ценам//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:50

Утренние курсы, 9-40:

Харьков 26.90 - 27.10
Большой разброс курсов наличного доллара: 26.85..26.90 - 27.00..27.15 (ПОВ, опт).
Пока пишу, они меняются.. Предположу, что офера по 27.00 уже вряд ли будут к 10-00, посмотрим.

Сумы 26.75 - 26.95
Полтава 26.80 - 26.90

Вчера утром: Харьков 26.69 - 26.72, Сумы 26.60 - 26.75, Полтава 26.60 - 26.73
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Не факт что будут брать по таким ценам//)

по цифрам на межбанке, уже выкупили, ты далек от реальности
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57

  varlo написав:Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через https://my.alfabank.com.ua/ обемена валют нет?
обмен через приложение очень удобно, когда курс вверх можно заблокировать приложуху вуаля и никто ничё не покупает.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:02

  Вкладчик1234 написав:Вариантов может быть много.

От соросёнка (типа главного железнодорожника), который обеспечит "повышение не на 75%,а на целых 100%!", и возврат "инвестиций" с некислым профитом. Па 20 может стать реальностью.

До какого-нибудь Арбузова.

Так что советую делать только осмысленные действия, в которых уверены на 100%, и не бегать в панике.

Подумой-те :)


Да подождите, еще не уволили. Из Администрации уже письмо Зеленскому написали с неудовольствием.
Может дядя Яша еще поработает.
Гончарук тоже писал заявление об отставке, не приняли же. Это потом уже супротив желания Гончарука его уволили.
Не читаю Будивельника и Trast.
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