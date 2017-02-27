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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 578157825783578457855786>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 15
Прогнозую зростання курсу долара
80%
12
Прогнозую падіння курсу долара
0
0
Ніяких змін не очікую
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:04

А тем временем....

http://финбаланс.ком.юа/news/zmi-minfi ... a-175-mlrd

Вот так, людЯм в банках дают 2 грязными, а международным спекулям 7,3 чистыми на 12 лет!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну что погнали на 27.50 , думаю закроемся сегодня 27.20-27.30, нал пока вяло реагирует, к вечеру рванет
boston09881
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рост на 20 копеек в день.

Цирк на дроти.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:11

  asti написав:
  Искатель написав:На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Не факт что будут брать по таким ценам//)

Не будут брать по таким, тогда возьмут по 29 :mrgreen:
Это уже проходили, все по плану.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:12

  boston09881 написав:ну что погнали на 27.50 , думаю закроемся сегодня 27.20-27.30, нал пока вяло реагирует, к вечеру рванет


уже прігналі

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:15

  asti написав:
  Искатель написав:На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Не факт что будут брать по таким ценам//)

Сотню расхватали минут за 10. Но первую волну сбили. Думаю, закроются ниже, чем 27,20 на оффере.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:16

  Patrick написав:Утренние курсы, 9-40:

Харьков 26.90 - 27.10
Большой разброс курсов наличного доллара: 26.85..26.90 - 27.00..27.15 (ПОВ, опт).
Пока пишу, они меняются.. Предположу, что офера по 27.00 уже вряд ли будут к 10-00, посмотрим.

Сумы 26.75 - 26.95
Полтава 26.80 - 26.90

Вчера утром: Харьков 26.69 - 26.72, Сумы 26.60 - 26.75, Полтава 26.60 - 26.73

Ранковий Миколаїв продавав по 26,90, на цей час 27,00.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:16

  boston09881 написав:ну что погнали на 27.50 , думаю закроемся сегодня 27.20-27.30, нал пока вяло реагирует, к вечеру рванет
Напротив, к вечеру всё рассосётся. Потому нал и слабо реагирует. Отставка Яши была, в общем, ожидаемой//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:21

Розміщення єврооблігацій з погашенням в 2033 та достроковий викуп існуючих скасовано
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я думаю загон идет на 28, поэтому 2-3 дня будет уверенный взлет ракеты, теперь только вверх, шутки закончились
boston09881
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