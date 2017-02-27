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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:04
http://финбаланс.ком.юа/news/zmi-minfi ... a-175-mlrd
Вот так, людЯм в банках дают 2 грязными, а международным спекулям 7,3 чистыми на 12 лет!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:09
ну что погнали на 27.50 , думаю закроемся сегодня 27.20-27.30, нал пока вяло реагирует, к вечеру рванет
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boston09881
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:10
Рост на 20 копеек в день.
Цирк на дроти.
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Captain Obvious
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:11
asti написав: Искатель написав:
На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Не факт что будут брать по таким ценам//)
Не будут брать по таким, тогда возьмут по 29
Это уже проходили, все по плану.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:12
boston09881 написав:
ну что погнали на 27.50 , думаю закроемся сегодня 27.20-27.30, нал пока вяло реагирует, к вечеру рванет
уже прігналі
Юнекс онлайн 27.50 на продаж
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:15
asti написав: Искатель написав:
На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Не факт что будут брать по таким ценам//)
Сотню расхватали минут за 10. Но первую волну сбили. Думаю, закроются ниже, чем 27,20 на оффере.
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Искатель
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:16
Patrick написав:
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 26.90 - 27.10
Большой разброс курсов наличного доллара: 26.85..26.90 - 27.00..27.15 (ПОВ, опт).
Пока пишу, они меняются.. Предположу, что офера по 27.00 уже вряд ли будут к 10-00, посмотрим.
Сумы 26.75 - 26.95
Полтава 26.80 - 26.90
Вчера утром: Харьков 26.69 - 26.72, Сумы 26.60 - 26.75, Полтава 26.60 - 26.73
Ранковий Миколаїв продавав по 26,90, на цей час 27,00.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:16
boston09881 написав:
ну что погнали на 27.50 , думаю закроемся сегодня 27.20-27.30, нал пока вяло реагирует, к вечеру рванет
Напротив, к вечеру всё рассосётся. Потому нал и слабо реагирует. Отставка Яши была, в общем, ожидаемой//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:21
Розміщення єврооблігацій з погашенням в 2033 та достроковий викуп існуючих скасовано
Живите своим умом!
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:22
я думаю загон идет на 28, поэтому 2-3 дня будет уверенный взлет ракеты, теперь только вверх, шутки закончились
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boston09881
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