О-па!!! Молодец Яша, уважаю//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:26
О-па!!! Молодец Яша, уважаю//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:26
К сожалению, нет... Вариант замены давно есть и он один. Ведется техническая работа по его продвижению на это место. Я поражаюсь тому, как быстро все делается - и отставка, и изменения в закон о люстрации...
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:27
Таки решили довести народ. Обвал гривны может стать последней каплей. Инстинкт самосохранения у этой банды отбило.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запорожье с утра
26,88 - 27,10, пока развернулся на перекрёстке - поменяли на 27,20. Но разрыв между покупка-продажа большой, есть надежда, что слишком высокой ракета не окажется)
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:27
пока долярчик не заберет свои депозиты, девала не будет.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:28
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долярчик уже обул кеды и погнал расторгнать свои столбы)) тормознемся на 28, а пока только вверх, гасить НБУ не будет, это спецом идет расскачка, а кто скупает? сити?
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А тим часом на investcom курс вже 27,18.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:29
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:30
Так на емоціях можна і "наїстись" дорогого долара. Нерезам теж не потрібна паніка, адже втрачатимуть прибуток. Логічно виглядає плавний ріст на 10-15 коп в день можливо до рівня 27,5. Але хто зараз на початку липня крім нерезидентів буде створювати попит на долар? Так що можемо навіть і до цих значень не дійти. А от коли запустять станок...
Осінь, як завжди, буде не скучна.
Франківськ 26,8/27,1
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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