RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57825783578457855786>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 16
Прогнозую зростання курсу долара
81%
13
Прогнозую падіння курсу долара
0
0
Ніяких змін не очікую
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:26

  zzzzzz написав:Розміщення єврооблігацій з погашенням в 2033 та достроковий викуп існуючих скасовано
О-па!!! Молодец Яша, уважаю//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:26

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Вариантов может быть много. ...


Может дядя Яша еще поработает...

К сожалению, нет... Вариант замены давно есть и он один. Ведется техническая работа по его продвижению на это место. Я поражаюсь тому, как быстро все делается - и отставка, и изменения в закон о люстрации... :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 07.08.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:27

Таки решили довести народ. Обвал гривны может стать последней каплей. Инстинкт самосохранения у этой банды отбило.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21549
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1545 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье с утра
26,88 - 27,10, пока развернулся на перекрёстке - поменяли на 27,20. Но разрыв между покупка-продажа большой, есть надежда, что слишком высокой ракета не окажется)
pirat-d
 
Повідомлень: 222
З нами з: 06.07.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:27

  asti написав:
  boston09881 написав:ну что погнали на 27.50 , думаю закроемся сегодня 27.20-27.30, нал пока вяло реагирует, к вечеру рванет
Напротив, к вечеру всё рассосётся. Потому нал и слабо реагирует. Отставка Яши была, в общем, ожидаемой//)
пока долярчик не заберет свои депозиты, девала не будет.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 06.04.16
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:28

  SmoothPimp написав:
  Amid написав:Гривнедепозитчикам привет ;))))

Як долародепозитчик, теж хвилююсь.

Как баксоматрасник не волнуюсь вообще.Нынешняя инфляция доллара,о которой так настойчиво вещают гривнезагонщики,покажется детским лепетом в сравнении с результатами работы талантливой зекоманды.
goldfinger
 
Повідомлень: 503
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик уже обул кеды и погнал расторгнать свои столбы)) тормознемся на 28, а пока только вверх, гасить НБУ не будет, это спецом идет расскачка, а кто скупает? сити?
boston09881
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 24.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тим часом на investcom курс вже 27,18.
Stanislav_S
 
Повідомлень: 63
З нами з: 20.08.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:29

  fler написав:Ранковий Миколаїв продавав по 26,90, на цей час 27,00.

Харков 27.05 - 27.20
Сумы 26.80 - 27.30
Полтава 26.85 - 27.00..27.10

Не слабо так нал реагирует на самом деле.
Patrick
 
Повідомлень: 876
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1361 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:30

  Искатель написав:
  asti написав:
  Искатель написав:На межбанке сегодня юмора хватает. Оффера дошли до 27,14. И Нацбанк тут же выставил 100-ку по 27,15. Т.е. выше не пустит.
Не факт что будут брать по таким ценам//)

Сотню расхватали минут за 10. Но первую волну сбили. Думаю, закроются ниже, чем 27,20 на оффере.

Так на емоціях можна і "наїстись" дорогого долара. Нерезам теж не потрібна паніка, адже втрачатимуть прибуток. Логічно виглядає плавний ріст на 10-15 коп в день можливо до рівня 27,5. Але хто зараз на початку липня крім нерезидентів буде створювати попит на долар? Так що можемо навіть і до цих значень не дійти. А от коли запустять станок...
Осінь, як завжди, буде не скучна.
Франківськ 26,8/27,1
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 830
З нами з: 23.01.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57825783578457855786>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, boston09881, Uppi, vitaliian, Vitalych-new, Дед Мороз і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7041 1584680
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 09:21
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19449 2386082
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 01:16
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 99110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19572)
02.07.2020 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.