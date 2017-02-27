|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:32
Швидше страхуються.
Хто слідкує за ситуацією та має гривню, тарився ще вчора.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такими темпами сегодня закрепимся 27.50, завтра будет решающий сигнал для яши и ко, либо это блеф, либо реально яшу снимут. Зе тут ничего не решает
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Думаю Юнекс не зря повышает курс все выше и выше, уже 27.45 от себя и на себя по 27.11 спокойно, значит гонят на 28, как я и писал. Там будет остановка.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По предварительной информации, голосование за отставку нынешнего главы Нацбанка Якова Смолия должно состояться в Верховной Раде 3 июля. Кандидатом на пост главы Национального банка Украины (НБУ) может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, предполагает нардеп фракции "Голоса", заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
коли рейдерять НБУ неможливо плавного росу, очікую разброс і шатанія
до речі, хто ця чорна лошадка, яку згадують колеги, яка єдина і яку давно готують на заміну дядЯші
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41
усвоил один момент, тариться нужно спокойно и по чуть-чуть в момент стабилезца, когда а-ля долярчики столбятся бумагой на депо под 10%))) а вечером-утром в момент паники - тариться уже поздно, дешевле будет взять попкорном и расслабиться)
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
курс разгоняют те кто хочет взять власть на испуг. Отставка одного чиновника не может так сильно (а главное быстро) влиять на курс доллара, курс это экономический маркер, а не политический. Рынок был в равновесии и к нему вернется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 лип, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41
|