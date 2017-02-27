Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41

курс разгоняют те кто хочет взять власть на испуг. Отставка одного чиновника не может так сильно (а главное быстро) влиять на курс доллара, курс это экономический маркер, а не политический. Рынок был в равновесии и к нему вернется.

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 лип, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.

верю в евро... по 1,4

не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,