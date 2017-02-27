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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5783578457855786>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 16
Прогнозую зростання курсу долара
81%
13
Прогнозую падіння курсу долара
0
0
Ніяких змін не очікую
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:32

Межбанк 27,20...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:32

  Patrick написав:
  fler написав:Ранковий Миколаїв продавав по 26,90, на цей час 27,00.

Харков 27.05 - 27.20
Сумы 26.80 - 27.30
Полтава 26.85 - 27.00..27.10

Не слабо так нал реагирует на самом деле.

Швидше страхуються.
Хто слідкує за ситуацією та має гривню, тарився ще вчора.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такими темпами сегодня закрепимся 27.50, завтра будет решающий сигнал для яши и ко, либо это блеф, либо реально яшу снимут. Зе тут ничего не решает
boston09881
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю Юнекс не зря повышает курс все выше и выше, уже 27.45 от себя и на себя по 27.11 спокойно, значит гонят на 28, как я и писал. Там будет остановка.
boston09881
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По предварительной информации, голосование за отставку нынешнего главы Нацбанка Якова Смолия должно состояться в Верховной Раде 3 июля. Кандидатом на пост главы Национального банка Украины (НБУ) может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, предполагает нардеп фракции "Голоса", заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
boston09881
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Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Логічно виглядає плавний ріст на 10-15 коп в день можливо до рівня 27,5.


коли рейдерять НБУ неможливо плавного росу, очікую разброс і шатанія
до речі, хто ця чорна лошадка, яку згадують колеги, яка єдина і яку давно готують на заміну дядЯші
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41

  Realist написав:
  Patrick написав:
  fler написав:Ранковий Миколаїв продавав по 26,90, на цей час 27,00.

Харков 27.05 - 27.20
Сумы 26.80 - 27.30
Полтава 26.85 - 27.00..27.10

Не слабо так нал реагирует на самом деле.

Швидше страхуються.
Хто слідкує за ситуацією та має гривню, тарився ще вчора.


усвоил один момент, тариться нужно спокойно и по чуть-чуть в момент стабилезца, когда а-ля долярчики столбятся бумагой на депо под 10%))) а вечером-утром в момент паники - тариться уже поздно, дешевле будет взять попкорном и расслабиться)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

курс разгоняют те кто хочет взять власть на испуг. Отставка одного чиновника не может так сильно (а главное быстро) влиять на курс доллара, курс это экономический маркер, а не политический. Рынок был в равновесии и к нему вернется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 лип, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41

  hxbbgaf написав:Таки решили довести народ. Обвал гривны может стать последней каплей. Инстинкт самосохранения у этой банды отбило.


та никуда она не обвалится
просто вернётся на уровень реального своего ЭОК 8)
Vitalych-new
 
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