Уже 27,18 в онлайн.
P.S. У меня вчера вечером и сегодня утром тоже онлайн обмен не сработал. Не приходило смс для подтверждения.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:25
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:25
Так может для этого и валят гривну? Главный принцип Бени и его протеже Зе "я вам ничего не должен". Свои деньги вывели из ОВГЗ в конце года при курсе 23-23.50, а всех остальных кинут через большой и толстый. Дыра в бюджете никуда не делась, и её надо чем-то затыкать. А тут еще и рынок земли на подходе! Скупить землю по номинальной оценке еще какого-то затертого года, но при курсе 40 или 50 - вот это уже в стиле Коломойского. Не зря же он с идеей дефолта носится уже второй год. Дефолт ему не разрешили делать западные банкиры. Вот ребятки и добьются своей цели другим способом: кратным обесцениванием гривни через тотальную эмиссию!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шулера.
Мутки с театральными постановками.
Менее 1,5 месяцев назад Смолий заявлял в интераью BBC, что планирует работать до конца каденции в 2025м году, а тут внезапно "политическое давление" возникло и стало совсем невыносимым, "независимость" нацбанка в апасносте.
Перевожу на человеческий: у нас тут "независимые" мутки, не лезть к нам не мешайте, делиться больше чем сейчас не хотим.
Теперешний резкий подскок сродни декабрьской манипуляции, когда НБУ вышел с покупкой 500млн$
Пс. Свежеиспеченный громадный торговый центр на Днепровской набережной на Осокорках - это жены Яши Смолия
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Фурса пише у ФБ:
"Позор. Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка. Это беспрецендентное событие. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет."
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так обмін без смс.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:36
Яша не человек Порошенко, его человеком была Гонтарева и они совместно хорошо зарабатывали на ОВГЗ. А Яша как раз пришел и начал сворачивать их халявный заработок.
Опрос какой-то нерепрезантивен. Понятно что от такой новости будет временный рост курса, к чему опрос? Вопрос лишь в том, когда мы вернемся на прежние уровни после загона, вот об этом можно было бы устроить опрос
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Що тут, зразу на новинах поперли нах?
Курс рОкетою?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:40
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:40
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:41
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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