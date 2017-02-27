Додано: Чет 02 лип, 2020 11:30

Фурса пише у ФБ:

"Позор. Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка. Это беспрецендентное событие. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет."

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!