Ожидаемо...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:41
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:48
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:49
Знову тепер треба тиждень-два на повернення курсу у своє русло
А я тільки наступного тижня планував взяти хоча б тисячку долярчиків.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:49
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:50
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55
Олег Гороховский (монобанк) в ФБ:
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56
да ошибся на месяц, т.к. дружбаны рожковой выходили из бумаг ещё в начале июня и им смолий дал коридор для выхода. должен был уйти сразу после своего отчёта в вр, но немного задержался.
главное суть одна - спекулянты огвз - лера, рожкова - смолий.
шайка работу 19-20г. выполнила и теперь ухлодят на отдых.
а курс как и положено будет 27,5 - 28. перспектив на 25-26 -000%
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 02 лип, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дубінського - на голову НБУ. Люду Буймістер - на мінфін !
Ось тоді кінець епохі бідності і нарешті зєживем по-людські
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Користуюся рідко, за датами не слідкую. Вчора міняв точно без смс.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:00
Ви ж головне забули - Бєня президент!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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