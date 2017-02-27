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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:41
Moneta написав:
Зеленский принял отставку Смолия
Ожидаемо...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:48
asti написав: priluki1986 написав:
приват от себя 27,25
Та ладно...
так и есть, а на нале откат...
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kwon
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:49
asti написав: Долярчик написав:
Що тут, зразу на новинах поперли нах?
Курс рОкетою?
Таке//) Буває...
Знову тепер треба тиждень-два на повернення курсу у своє русло
А я тільки наступного тижня планував взяти хоча б тисячку долярчиків.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:49
Квесторе_поверніться написав: Moneta написав:
Зеленский принял отставку Смолия
Це помилка рези...ПреЗЕдента.
Идеальный шторм
Дубинский капитан, идём на волну-убийцу и не ссым )))))
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stm
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:50
stryzhko написав:
Electron написав: Не приходило смс для подтверждения.
Так обмін без смс.
с каких пор ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55
Олег Гороховский (монобанк) в ФБ:
Отставка Смолия повлияла на валютный курс сильнее, чем коронавирус.
Это говорит о том, что в курсообразовании гривны большая составляющая настроения рынка, а не только макрофакторы, монетарная политика или сальдо внешней торговли.
Я вас уверяю, что коронавирус хуже Смолия. Прекратите покупать валюту. Это же смешно.
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alex_2013
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56
Alex2007 написав:
вообще-то сейчас начало июЛя
да ошибся на месяц, т.к. дружбаны рожковой выходили из бумаг ещё в начале июня и им смолий дал коридор для выхода. должен был уйти сразу после своего отчёта в вр, но немного задержался.
главное суть одна - спекулянты огвз - лера, рожкова - смолий.
шайка работу 19-20г. выполнила и теперь ухлодят на отдых.
а курс как и положено будет 27,5 - 28. перспектив на 25-26 -000%
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 02 лип, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56
Дубінського - на голову НБУ. Люду Буймістер - на мінфін !
Ось тоді кінець епохі бідності і нарешті зєживем по-людські
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maxprofit
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:57
SILVER_UA написав:с каких пор ?
Користуюся рідко, за датами не слідкую. Вчора міняв точно без смс.
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stryzhko
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:00
maxprofit написав:
Дубінського - на голову НБУ. Люду Буймістер - на мінфін !
Ось тоді кінець епохі бідності і нарешті зєживем по-людські
Ви ж головне забули - Бєня президент!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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