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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57875788578957905791>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 42
Прогнозую зростання курсу долара
81%
34
Прогнозую падіння курсу долара
2%
1
Ніяких змін не очікую
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:41

  Moneta написав:Зеленский принял отставку Смолия
Ожидаемо...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:48

  asti написав:
  priluki1986 написав:приват от себя 27,25
Та ладно...

так и есть, а на нале откат...
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:49

  asti написав:
  Долярчик написав:Що тут, зразу на новинах поперли нах?
Курс рОкетою? :twisted:
Таке//) Буває...

Знову тепер треба тиждень-два на повернення курсу у своє русло :roll:
А я тільки наступного тижня планував взяти хоча б тисячку долярчиків. :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Moneta написав:Зеленский принял отставку Смолия

Це помилка рези...ПреЗЕдента. :(

Идеальный шторм :) Дубинский капитан, идём на волну-убийцу и не ссым )))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:50

  stryzhko написав:
Electron написав: Не приходило смс для подтверждения.

Так обмін без смс.

с каких пор ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55

Олег Гороховский (монобанк) в ФБ:
Отставка Смолия повлияла на валютный курс сильнее, чем коронавирус.
Это говорит о том, что в курсообразовании гривны большая составляющая настроения рынка, а не только макрофакторы, монетарная политика или сальдо внешней торговли.
Я вас уверяю, что коронавирус хуже Смолия. Прекратите покупать валюту. Это же смешно.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Валютный рынок в контексте ДС

я писал ещё 12 мая на этой ветке, что будет резкий взлёт по у.е. в начале июня :shock:


вообще-то сейчас начало июЛя :twisted:


да ошибся на месяц, т.к. дружбаны рожковой выходили из бумаг ещё в начале июня и им смолий дал коридор для выхода. должен был уйти сразу после своего отчёта в вр, но немного задержался.
главное суть одна - спекулянты огвз - лера, рожкова - смолий.
шайка работу 19-20г. выполнила и теперь ухлодят на отдых.
а курс как и положено будет 27,5 - 28. перспектив на 25-26 -000%
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 02 лип, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дубінського - на голову НБУ. Люду Буймістер - на мінфін !
Ось тоді кінець епохі бідності і нарешті зєживем по-людські
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:с каких пор ?

Користуюся рідко, за датами не слідкую. Вчора міняв точно без смс.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:00

  maxprofit написав:Дубінського - на голову НБУ. Люду Буймістер - на мінфін !
Ось тоді кінець епохі бідності і нарешті зєживем по-людські
Ви ж головне забули - Бєня президент!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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