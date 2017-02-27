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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5788578957905791>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 42
Прогнозую зростання курсу долара
81%
34
Прогнозую падіння курсу долара
2%
1
Ніяких змін не очікую
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:02

  stm написав:Идеальный шторм :) Дубинский капитан, идём на волну-убийцу и не ссым )))))

Дубинский на подкормке у Коломойского еще с 2005 года. Пришел тогда молодым мальчиком-журналистом на работу устраиваться к Бене. Вот с тех пор и трудится на босса не покладая рук. Или думаете просто так он не вылазил и не вылазит из эфиров "1+1"? И куча дорогих машин, квартир, и прочего взялась. Пропагандистам очень хорошо платят! Достаточно посмотреть на Россию с их Киселевым, Соловьевым, и Скабеевыми.
А сейчас Сашенька с подачи Бени разгоняет тему внешнего управления и "соросят". Типа надо послать всех их на фиг и самим крутить тут, как захотим. В переводе на человеческий это значит "замутим дефолт, обдерем всех до нитки, и заберем всю страну за копейки". Не зря же от "зеленых" активно начали выступать депутаты с идеей тотальной эмиссии гривны. Дескать это панацея от всех бед в экономике.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:02

  boston09881 написав:Курс давно стремится к 30, это очевидно и по ценам, растут цены на продукты постоянно, инфляция в стране фигачит, только на бумаге ее типа нет) По 30 проще считать бюджетные поступления))

Вам не надоело тут панику разгонять?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:06

  rollo написав:
  boston09881 написав:Курс давно стремится к 30, это очевидно и по ценам, растут цены на продукты постоянно, инфляция в стране фигачит, только на бумаге ее типа нет) По 30 проще считать бюджетные поступления))

Вам не надоело тут панику разгонять?


Ну так для этого человеку и надо было специально создать новый аккаунт от 24.06.2020 и за один день 15 сообщений написать.
:lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:10

  vitaliian написав:курс разгоняют те кто хочет взять власть на испуг. Отставка одного чиновника не может так сильно (а главное быстро) влиять на курс доллара, курс это экономический маркер, а не политический. Рынок был в равновесии и к нему вернется.

Вернётся.На других уровнях.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:12

  Alex2007 написав:
  rollo написав:
  boston09881 написав:Курс давно стремится к 30, это очевидно и по ценам, растут цены на продукты постоянно, инфляция в стране фигачит, только на бумаге ее типа нет) По 30 проще считать бюджетные поступления))

Вам не надоело тут панику разгонять?


Ну так для этого человеку и надо было специально создать новый аккаунт от 24.06.2020 и за один день 15 сообщений написать.
:lol: :lol:

Это я заметил. :lol:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14

  Moneta написав:Libo

Повоняют и успокоятся, как с рябошапкой.


Может и так быть.
А может снимут как урку и пробивайся в Ростов своим ходом. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк успокоился?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

все такую панику нагнетают
а тем племенем евробонды почти не отреагировали на отставку Смолия.
думайте
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спокійно!
Все буде добре!

І пам'ятаймо, що у Долярчика "під 2 фонда" в гривні на нерозривних!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.07.2020........................27,1677
Доллар прибавил почти 30 копеек.
На эмоциях от вчерашнего демарша главы НБУ, усугубленной необходимостью покупать сегодня из-за завтрашнего выходного в США, открылись на 25 копеек выше вчерашнего закрытия. Стоит напомнить, что время открытия сессии весьма условно. Сегодня паника началась еще до открытия, и регулятор вынужден был выйти с продажей еще до 10. Это немного успокоило рынок, и после небольшой паузы уже спокойно и плавно подросли на 7 копеек, после чего, с наступлением времени активных торгов, уравновесились не без участия регулятора. После 11 приподнялись еще на полкопейки. Судя по справочному курсу, графику котировок и поступающей информации об интервенциях, обороты не очень высокие.
С 12 наметилось движение вниз, но его природа пока не понятна.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Наиболее весомую лепту в это сокращение внесло казначейство. На втором месте возврат вчерашнего рефинанса овернайт. Также было небольшой досрочный возврат тендерного рефинанса. На стороне ликвидности играла инкассация. Изменение объема суточных сертификатов второй день подряд столь незначительно, что не достойно внимания.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 270.8 до 464 млн. Чистый спрос составил около 300 млн, что сообветствует ожиданиям от первого рабочего дня недели. Клиентский спрос сократился, а предложение изрядно возросло, превысив спрос почти в 2 раза.

Не люблю лезть в политику, но хочется без эмоций попытаться рассмотреть варианты дальнейшего развития событий. Я их вижу 3:
1. Быстро принять отставку и сразу же назначить удобную кандидатуру. Вариант крайне скверный, поскольку это означает откровенное противостояние с кредиторами, что в совершенно непонятной ситуации в мире чревато.
2. Не принять отставку. Вариант также плох, поскольку громкое заявление об отставке имеет ультимативную форму. Тут неизбежны репутационные потери. Показывать слабость политикам противопоказано.
3. Компромиссный вариант. Принять отставку и не спешить назначать нового. Если позволить поруководить несколько месяцев Рожковой в качестве и.о, монетарная политика еще некоторое время будет оставаться практически неизменной, все успокоятся, в т.ч. и мы :) Потом можно спокойно, в штатном режиме, подыскать кандидатуру на вакантную должность. Хочется надеяться, что ума хватит.

В любом случае, у нас появилась уникальная возможность для наблюдений. Мы неоднократно выяснили, что политические скандалы на курсе сказываются слабо и ненадолго. Теперь можем узнать реакцию на скандал с НБУ :)
Сибарит
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