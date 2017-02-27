Додано: Чет 02 лип, 2020 12:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0002.07.2020........................Доллар прибавил почти 30 копеек.На эмоциях от вчерашнего демарша главы НБУ, усугубленной необходимостью покупать сегодня из-за завтрашнего выходного в США, открылись на 25 копеек выше вчерашнего закрытия. Стоит напомнить, что время открытия сессии весьма условно. Сегодня паника началась еще до открытия, и регулятор вынужден был выйти с продажей еще до 10. Это немного успокоило рынок, и после небольшой паузы уже спокойно и плавно подросли на 7 копеек, после чего, с наступлением времени активных торгов, уравновесились не без участия регулятора. После 11 приподнялись еще на полкопейки. Судя по справочному курсу, графику котировок и поступающей информации об интервенциях, обороты не очень высокие.С 12 наметилось движение вниз, но его природа пока не понятна.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах сократились. Наиболее весомую лепту в это сокращение внесло казначейство. На втором месте возврат вчерашнего рефинанса овернайт. Также было небольшой досрочный возврат тендерного рефинанса. На стороне ликвидности играла инкассация. Изменение объема суточных сертификатов второй день подряд столь незначительно, что не достойно внимания.Во вторник объем валютного рынка вырос с 270.8 до 464 млн. Чистый спрос составил около 300 млн, что сообветствует ожиданиям от первого рабочего дня недели. Клиентский спрос сократился, а предложение изрядно возросло, превысив спрос почти в 2 раза.Не люблю лезть в политику, но хочется без эмоций попытаться рассмотреть варианты дальнейшего развития событий. Я их вижу 3:1. Быстро принять отставку и сразу же назначить удобную кандидатуру. Вариант крайне скверный, поскольку это означает откровенное противостояние с кредиторами, что в совершенно непонятной ситуации в мире чревато.2. Не принять отставку. Вариант также плох, поскольку громкое заявление об отставке имеет ультимативную форму. Тут неизбежны репутационные потери. Показывать слабость политикам противопоказано.3. Компромиссный вариант. Принять отставку и не спешить назначать нового. Если позволить поруководить несколько месяцев Рожковой в качестве и.о, монетарная политика еще некоторое время будет оставаться практически неизменной, все успокоятся, в т.ч. и мыПотом можно спокойно, в штатном режиме, подыскать кандидатуру на вакантную должность. Хочется надеяться, что ума хватит.В любом случае, у нас появилась уникальная возможность для наблюдений. Мы неоднократно выяснили, что политические скандалы на курсе сказываются слабо и ненадолго. Теперь можем узнать реакцию на скандал с НБУ