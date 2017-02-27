We will put new investments on hold as the authorities have been doing for the last five months exactly the opposite from what investors, both domestic and international, expect from them and advise them. This is the last straw,” he told the Kyiv Post in a message. “One can only guess what are the motives, complete incompetence or Russian motivated sabotage.
Іноземні інвестори... Цікаво, як може втекти ІНВЕСТОР, який побудував виробничу лінію в Україні? Але деякі клоуни вперто називають біржових спекулянтів інвесторами Якщо є можливість їх кинути, то обов'язково слід це зробити. Держава тільки виграє від цього
Востаннє редагувалось kmm3 в Чет 02 лип, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
kmm3 написав:Іноземні інвестори... Цікаво, як може втекти ІНВЕСТОР, який побудував виробничу лінію в Україні? Але деякі клоуни вперто називають біржових спекулянтів інвесторами Якщо є можливість їх кинути, то обов'язково слід це зробити. Держава тільки виграє від цього
Тавышо! Фиала - не халявщик, фиала - инвестор!
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
alex_2013 написав:Олег Гороховский (монобанк) в ФБ:
Отставка Смолия повлияла на валютный курс сильнее, чем коронавирус. Это говорит о том, что в курсообразовании гривны большая составляющая настроения рынка, а не только макрофакторы, монетарная политика или сальдо внешней торговли. Я вас уверяю, что коронавирус хуже Смолия. Прекратите покупать валюту. Это же смешно.
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Libo написав:Если гривна будет при этом падать, это значит нашу с вами эмиссию разворовали и она плавает на яхтах в Средиземном море. Пока мне кажется, что именно так и будет.
Ну так для этого и снижали учетную ставку до 6%. Теперь гривну можно будет хапнуть очень дешево, сразу же перевести в валюту, а потом отдать при курсе 50. Кто первым рванет брать кредиты, то и будет в шоколаде! Схема эта успешно опробована еще в начале 90-х годов прошлого века. Директора заводов брали в январе-феврале кредиты в купонах под 10% годовых, тут же перегоняли их в доллары, а в конце года возвращали кредит. Вот только курс в начале года был 100 купонов за доллар, а в конце года уже 3500. Тогда на этом очень многие приближенные к финансовым ресурсам стали долларовыми миллионерами!
Видимо нынешние "зеленые" в школе вообще историю не учили. Даже своей страны. Хотя может для них Украина временное место работы? Ну тогда смотрим таблицу ниже. Полезно.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 02 лип, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
We will put new investments on hold as the authorities have been doing for the last five months exactly the opposite from what investors, both domestic and international, expect from them and advise them. This is the last straw,” he told the Kyiv Post in a message. “One can only guess what are the motives, complete incompetence or Russian motivated sabotage.
Чому не державною? Що це за розпалювання панічних настроїв? Працює на птна?
Паніка вигідна тільки ворогу!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 02 лип, 2020 13:09, всього редагувалось 1 раз.