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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57915792579357945795>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 60
Прогнозую зростання курсу долара
82%
49
Прогнозую падіння курсу долара
2%
1
Ніяких змін не очікую
17%
10
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:53

Tomas Fiala, CEO of Dragon Capital:


We will put new investments on hold as the authorities have been doing for the last five months exactly the opposite from what investors, both domestic and international, expect from them and advise them. This is the last straw,” he told the Kyiv Post in a message. “One can only guess what are the motives, complete incompetence or Russian motivated sabotage.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Іноземні інвестори...
Цікаво, як може втекти ІНВЕСТОР, який побудував виробничу лінію в Україні? Але деякі клоуни вперто називають біржових спекулянтів інвесторами :)
Якщо є можливість їх кинути, то обов'язково слід це зробити. Держава тільки виграє від цього
Востаннє редагувалось kmm3 в Чет 02 лип, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:55

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:Дрлярчик с двумя фондами прямо миллионер.

что такое фонда?

ФГВФО
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:58

  kmm3 написав:Іноземні інвестори...
Цікаво, як може втекти ІНВЕСТОР, який побудував виробничу лінію в Україні? Але деякі клоуни вперто називають біржових спекулянтів інвесторами :)
Якщо є можливість їх кинути, то обов'язково слід це зробити. Держава тільки виграє від цього

Тавышо! Фиала - не халявщик, фиала - инвестор!
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я вот надеюсь что ОВГЗ снова станут котироваться по 20%
а то по 10% ну совсем не интересно
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:58

  odessit2007 написав:
  Qwerty написав:Не просто росте, а поновлює багаторічні максимуми! Хто в свій час вклався - нині в хорошому наварі!

посмотрел записи
слиток 50 грамм - 6 625 гривень
сегодня - 75 800 гривень


26.65-26.68/26.73-26.75


Какую на текущий момент видите реальную возможность его реализовать? Не хочу пропустить пики этого года и продать свой.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:00

  alex_2013 написав:Олег Гороховский (монобанк) в ФБ:
Отставка Смолия повлияла на валютный курс сильнее, чем коронавирус.
Это говорит о том, что в курсообразовании гривны большая составляющая настроения рынка, а не только макрофакторы, монетарная политика или сальдо внешней торговли.
Я вас уверяю, что коронавирус хуже Смолия. Прекратите покупать валюту. Это же смешно.

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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Если гривна будет при этом падать, это значит нашу с вами эмиссию разворовали и она плавает на яхтах в Средиземном море. Пока мне кажется, что именно так и будет.
:lol: :lol: :lol:

Ну так для этого и снижали учетную ставку до 6%. Теперь гривну можно будет хапнуть очень дешево, сразу же перевести в валюту, а потом отдать при курсе 50. Кто первым рванет брать кредиты, то и будет в шоколаде! Схема эта успешно опробована еще в начале 90-х годов прошлого века. Директора заводов брали в январе-феврале кредиты в купонах под 10% годовых, тут же перегоняли их в доллары, а в конце года возвращали кредит. Вот только курс в начале года был 100 купонов за доллар, а в конце года уже 3500. Тогда на этом очень многие приближенные к финансовым ресурсам стали долларовыми миллионерами!

Видимо нынешние "зеленые" в школе вообще историю не учили. Даже своей страны. Хотя может для них Украина временное место работы? Ну тогда смотрим таблицу ниже. Полезно.
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Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 02 лип, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:03

  Xenon написав:Tomas Fiala, CEO of Dragon Capital:


We will put new investments on hold as the authorities have been doing for the last five months exactly the opposite from what investors, both domestic and international, expect from them and advise them. This is the last straw,” he told the Kyiv Post in a message. “One can only guess what are the motives, complete incompetence or Russian motivated sabotage.

Чому не державною?
Що це за розпалювання панічних настроїв? Працює на птна?

Паніка вигідна тільки ворогу!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 02 лип, 2020 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:06

Киев
Доллар 27,00/27,10
Евро 30,10/30,30

Курс снижается, вроде и ниже уже есть продажи.

Сбербанк еще берет по 27,10.
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