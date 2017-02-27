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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5792579357945795>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 60
Прогнозую зростання курсу долара
82%
49
Прогнозую падіння курсу долара
2%
1
Ніяких змін не очікую
17%
10
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То что я и говорил, свои люди уже вышли из ОВГЗ по нормальному курсу 26.6 и теперь дали добро менять яшу, иначе бы МВФ так бы спокойно не реагировал. А теперь полет до 30 и МВФ пофиг. ЗВР хватает для рассчета ближайших долгов, а дальше все по ...


В Международном валютном фонде заявили, что независимость центрального банка Украины должна быть сохранена при новом руководителе. Так фонд отреагировал на отставку Якова Смолия, уже бывшего главы Национального банка, который заявил о невозможности выполнения обязанностей в связи с систематическим политическим давлением. Об этом передает Reuters.

Так, в МВФ считают, что под руководством Смолия Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что "независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики". Поэтому в МВФ подчеркнули, что независимость НБУ – центр программы для Украины, которую поддерживает фонд.

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в парламент проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
boston09881
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:08

Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції.
«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п’ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», — заявив Фіала.
На його думку, ціни на активи України впадуть, і гривня також.
«Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації», — підкреслив Фіала.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:11

Борисполь 26.60-26.75 пара сотен есть, обещали к вечеру собрать нную сумму
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:15

  kluychkooleg написав:Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції.
«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п’ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», — заявив Фіала.
На його думку, ціни на активи України впадуть, і гривня також.
«Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації», — підкреслив Фіала.


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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:15

  Xenon написав:Tomas Fiala, CEO of Dragon Capital:

We will put new investments on hold


И слава богу! Токсичные инвестиции в подкуп чиновников и пропагандистские медиа экономическую стоимость не прибавляют, а отнимают. Нам и "своих" таких умных ахметовых с коломойскими хватает...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:25

  zРадио написав:
  Xenon написав:Tomas Fiala, CEO of Dragon Capital:

We will put new investments on hold


И слава богу! Токсичные инвестиции в подкуп чиновников и пропагандистские медиа экономическую стоимость не прибавляют, а отнимают. Нам и "своих" таких умных ахметовых с коломойскими хватает...


О пропагандистских медиа, хотелось бы узнать по подробнее ...
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:28

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.

Угу, из двух уборщиц по 3, сделают одну, но по 5.

так даже при шоколодном мінімалка не росла,
зробили всіх разом

коли там уже випустять в обіг купюри номіналом 2000 грн?


При Порошенко минималка росла в два раза с 1600 до 3200 с 01.01.2017 https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/ и это было конечно сильное решение, повлекшее кучу проблем в регионах где готовы были работать за меньшие деньги.

Важно! минималка устанавливается законом про держбюджет, где по прежнему 3723 на этот год, а не решением КМУ
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:29

  kwon написав:Борисполь 26.60-26.75 пара сотен есть, обещали к вечеру собрать нную сумму

Значит хрен что соберут! :mrgreen: Или по 27.50. Сейчас идет маленький откат на наличке, буквально 5-10 копеек. Напугали пересичных ростом сразу на 35-40 копеек. Привыкли уже к стабильным 26.60-26.75. Это как был курс 5.05 всю первую половину 2008 года... И потом, как начался рост от 4.70 в августе, то уже по 5.10 никто не желал покупать. Помню целую неделю тогда жевали 5.00-5.20. Но потом веселее пошло, сразу до 6.25 доскакали буквально за пару дней! А там и 7, и 8 увидели... Всё сейчас будет зависеть от межбанка. Если "киты" по своим каналам пробьют, что новый глава НБУ отпустит курс в бесконтрольный полет, то это сразу же перекинется и на наличный рынок. Плюс после обеда выйдут новости по безработице в США. Если доллар после этого в мире пойдет дорожать, то и у нас это сразу станет видно на межбанке.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наш источник из Офиса Президента сообщает, что голосов за отставку Главы НБУ Якова Смолия пока впритык в диапазоне 226-230 голосов, но переговоры и торги идут с обеих сторон. Западное лобби тоже предлагает хорошие "ништяки" за провал этого голосования.
ОПЗЖ пока публично отказывается голосовать за отставку Главы НБУ, но кулуарно ведет торги с Офисом Президента, поэтому кейсу. Если ОПЗЖ ничего за это не получит, то и голосов не дадут.
Голос и ЕС категорически против.
Довира – за
За майбутне – за
БЮТ – за, но торгуется.
boston09881
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если понести в банк валюту на обмен, то спрашивают подтверждение средств? до какой суммы лимит?
Buxx
 
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