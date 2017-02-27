То что я и говорил, свои люди уже вышли из ОВГЗ по нормальному курсу 26.6 и теперь дали добро менять яшу, иначе бы МВФ так бы спокойно не реагировал. А теперь полет до 30 и МВФ пофиг. ЗВР хватает для рассчета ближайших долгов, а дальше все по ...
В Международном валютном фонде заявили, что независимость центрального банка Украины должна быть сохранена при новом руководителе. Так фонд отреагировал на отставку Якова Смолия, уже бывшего главы Национального банка, который заявил о невозможности выполнения обязанностей в связи с систематическим политическим давлением. Об этом передает Reuters.
Так, в МВФ считают, что под руководством Смолия Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что "независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики". Поэтому в МВФ подчеркнули, что независимость НБУ – центр программы для Украины, которую поддерживает фонд.
Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в парламент проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції. «Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п’ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», — заявив Фіала. На його думку, ціни на активи України впадуть, і гривня також. «Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації», — підкреслив Фіала.
kluychkooleg написав:Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції. «Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п’ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», — заявив Фіала. На його думку, ціни на активи України впадуть, і гривня також. «Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації», — підкреслив Фіала.
куплю у ФИала ТРЦ с 50% дисконтом передайте ему покупатель есть
kwon написав:Борисполь 26.60-26.75 пара сотен есть, обещали к вечеру собрать нную сумму
Значит хрен что соберут! Или по 27.50. Сейчас идет маленький откат на наличке, буквально 5-10 копеек. Напугали пересичных ростом сразу на 35-40 копеек. Привыкли уже к стабильным 26.60-26.75. Это как был курс 5.05 всю первую половину 2008 года... И потом, как начался рост от 4.70 в августе, то уже по 5.10 никто не желал покупать. Помню целую неделю тогда жевали 5.00-5.20. Но потом веселее пошло, сразу до 6.25 доскакали буквально за пару дней! А там и 7, и 8 увидели... Всё сейчас будет зависеть от межбанка. Если "киты" по своим каналам пробьют, что новый глава НБУ отпустит курс в бесконтрольный полет, то это сразу же перекинется и на наличный рынок. Плюс после обеда выйдут новости по безработице в США. Если доллар после этого в мире пойдет дорожать, то и у нас это сразу станет видно на межбанке.
Наш источник из Офиса Президента сообщает, что голосов за отставку Главы НБУ Якова Смолия пока впритык в диапазоне 226-230 голосов, но переговоры и торги идут с обеих сторон. Западное лобби тоже предлагает хорошие "ништяки" за провал этого голосования. ОПЗЖ пока публично отказывается голосовать за отставку Главы НБУ, но кулуарно ведет торги с Офисом Президента, поэтому кейсу. Если ОПЗЖ ничего за это не получит, то и голосов не дадут. Голос и ЕС категорически против. Довира – за За майбутне – за БЮТ – за, но торгуется.