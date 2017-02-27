kwon написав: Борисполь 26.60-26.75 пара сотен есть, обещали к вечеру собрать нную сумму Борисполь 26.60-26.75 пара сотен есть, обещали к вечеру собрать нную сумму

Значит хрен что соберут!Или по 27.50. Сейчас идет маленький откат на наличке, буквально 5-10 копеек. Напугали пересичных ростом сразу на 35-40 копеек. Привыкли уже к стабильным 26.60-26.75. Это как был курс 5.05 всю первую половину 2008 года... И потом, как начался рост от 4.70 в августе, то уже по 5.10 никто не желал покупать. Помню целую неделю тогда жевали 5.00-5.20. Но потом веселее пошло, сразу до 6.25 доскакали буквально за пару дней! А там и 7, и 8 увидели... Всё сейчас будет зависеть от межбанка. Если "киты" по своим каналам пробьют, что новый глава НБУ отпустит курс в бесконтрольный полет, то это сразу же перекинется и на наличный рынок. Плюс после обеда выйдут новости по безработице в США. Если доллар после этого в мире пойдет дорожать, то и у нас это сразу станет видно на межбанке.