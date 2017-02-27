kwon написав:Борисполь 26.60-26.75 пара сотен есть, обещали к вечеру собрать нную сумму
Значит хрен что соберут! Или по 27.50. Сейчас идет маленький откат на наличке, буквально 5-10 копеек. Напугали пересичных ростом сразу на 35-40 копеек. Привыкли уже к стабильным 26.60-26.75. Это как был курс 5.05 всю первую половину 2008 года... И потом, как начался рост от 4.70 в августе, то уже по 5.10 никто не желал покупать. Помню целую неделю тогда жевали 5.00-5.20. Но потом веселее пошло, сразу до 6.25 доскакали буквально за пару дней! А там и 7, и 8 увидели... Всё сейчас будет зависеть от межбанка. Если "киты" по своим каналам пробьют, что новый глава НБУ отпустит курс в бесконтрольный полет, то это сразу же перекинется и на наличный рынок. Плюс после обеда выйдут новости по безработице в США. Если доллар после этого в мире пойдет дорожать, то и у нас это сразу станет видно на межбанке.
Да я так и понял, поэтому послал жену сейчас, благо точка под домом наскребли 387 с единичками па 26.75 вот такие будни нашей провинции
Максим Бужанский уточняет у Петра Порошенко почему он не требует у Смолия отозвать заявление? Президент выполнил техническую функцию и подписал отставку, но Порошенко специально делает акцент на Зеленском, что это он уволил Главу НБУ. Головокружение от вчерашнего успеха не дают спокойно чувствовать себя, Зеленский был против отставки, но Смолий настоял, причём как пишет Соня Кошкина встречи было несколько.
boston09881 написав:Максим Бужанский уточняет у Петра Порошенко почему он не требует у Смолия отозвать заявление? Президент выполнил техническую функцию и подписал отставку, но Порошенко специально делает акцент на Зеленском, что это он уволил Главу НБУ. Головокружение от вчерашнего успеха не дают спокойно чувствовать себя, Зеленский был против отставки, но Смолий настоял, причём как пишет Соня Кошкина встречи было несколько.
Вот я не могу понять: вы, ЗРАДио, Монета - это один и тот же бот или вас всё-таки двое? И кто у кого из методички списывает? Удовлетворите всеобщее любопытство, а?