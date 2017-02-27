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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5793579457955796>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.3 5 72
Прогнозую зростання курсу долара
82%
59
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
17%
12
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что то ОВГЗ никто не сливает
все стабильненько
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:33

  hxbbgaf написав:Таки решили довести народ. Обвал гривны может стать последней каплей. Инстинкт самосохранения у этой банды отбило.

Нетерпеливые уже давно ретировались, остались терпилы.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:35

  SmoothPimp написав:Що то за піраміда, яка не валиться другий рік, а відсотки винагороди "лохам" за залучення грошей тільки знижуються.

Це особливості нашого люду, роками гнобленого совєтами.
Якщо навіть зради не має, то її треба придумати, щоб нагодувати жабу яка поїдає вас із середини.
Хто заважав всім цим хейтерам вкладатись в ОВДП 3-4 роки тому. Це зараз дуже зручно із теперішніми ризиками хотіти тодішніх прибутків. А тепер коли папери коштують 10% вони говорять, та кому вони потрібні із такою ставкою.
Ви всі хейтери або труси надіньте або хрестик зніміть.
Так, хтось заробив. Припускаю, що навіть хтось мав інсайд. Але варіанти на кшталт, що папери ОВДП запустили виключно, щоб збагатилось вузьке коло осіб - це повна маячня. На на зеленій енергетиці, Ротердам+, виданні кредитів пов'язаним особам банків деякі конкретні люди заробили набагато більше ніж ОВДП.І що. хтось поніс відповідальність. А тут дядя Яша збудував нормальну криву дохідності, а вони його тапками...
Схаменіться!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:41

  Realist написав:
  SmoothPimp написав:Що то за піраміда, яка не валиться другий рік, а відсотки винагороди "лохам" за залучення грошей тільки знижуються.

Це особливості нашого люду, роками гнобленого совєтами.
Якщо навіть зради не має, то її треба придумати, щоб нагодувати жабу яка поїдає вас із середини.
Хто заважав всім цим хейтерам вкладатись в ОВДП 3-4 роки тому. Це зараз дуже зручно із теперішніми ризиками хотіти тодішніх прибутків. А тепер коли папери коштують 10% вони говорять, та кому вони потрібні із такою ставкою.
Ви всі хейтери або труси надіньте або хрестик зніміть.
Так, хтось заробив. Припускаю, що навіть хтось мав інсайд. Але варіанти на кшталт, що папери ОВДП запустили виключно, щоб збагатилось вузьке коло осіб - це повна маячня. На на зеленій енергетиці, Ротердам+, виданні кредитів пов'язаним особам банків деякі конкретні люди заробили набагато більше ніж ОВДП.І що. хтось поніс відповідальність. А тут дядя Яша збудував нормальну криву дохідності, а вони його тапками...
Схаменіться!


Схема с ОВДП когда с прибыли не берется никаких налогов, в то же время с депозитов пересичных дерут 19,5% выглядит по крайней мере справедливо хейтовой.
Не говоря уже про разницу ставок по валюте в евробондах и украинских банках, где опять таки сверху еще и налоги с жалких процентов берутся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:48

Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.

Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.

Это преступление против всех участников банковской системы. Которых по незнанке подводят под дефолт/эмиссионным заливом (выбирайте что душе угодно).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:51

  Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.

Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.

Это преступление против всех участников банковской системы.

Зафиксируем 25млрд$ резервов - плохо, следующий кредит МВФ - тоже плохо. Всё это уже история :) Смотрим на голосование в Раде :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:54

  stm написав:
  Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.

Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.

Это преступление против всех участников банковской системы.

Зафиксируем 25млрд$ резервов - плохо, следующий кредит МВФ - тоже плохо. Всё это уже история :) Смотрим на голосование в Раде :)


Ради интереса посмотрите структуру ЗВР, и сколько из них т.н. "специальных прав резерва". 3/4 тех дутых звр Украина не может использовать никак иначе, кроме как вернуть обратно. Мвф не такие уж и лохи.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Володимир Зеленський провів зустріч з головою правління «Укргазбанку» Кирилом Шевченком. Саме його можуть розглядати як ймовірного кандидата на посаду голови НБУ.

Шевченко займає пост голови правління «Укргазбанку» з травня 2015 року, до цього був першим заступником і виконував обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника «Ощадбанку». Загалом у банківській сфері з 1994 року.

Інші ймовірні кандидати:
Богдан Данилишин, голова Ради НБУ,
Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»
Володимир Лавренчук, екс-голова «Райффайзен Банк Аваль».
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:59

  Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.

Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.

Это преступление против всех участников банковской системы. Которых по незнанке подводят под дефолт/эмиссионным заливом (выбирайте что душе угодно).

Берут в долг, чтобы вернуть старые долги, но ставки все ниже и ниже, в чем пирамида? Как предлагаете вовращать старые долги? Печатать деньги или дефолт? Жду ответ. Яша как раз и сворачивал халявный заработок для По и Го, приведя ствки в адекватное русло.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:00

  Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.

Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.

Это преступление против всех участников банковской системы. Которых по незнанке подводят под дефолт/эмиссионным заливом (выбирайте что душе угодно).

При чому тут НБУ????????
Гроші позичає Мінфін!!!!!!!
НБУ (при керівництві Смолія) якраз був проти друкування грошей.
Кредити 5-7-9 - це НБУ придумав? Реформу суду це НБУ не реалізував (привіт Порошенко також)
У вас якось виходить, що шкоду роблять одні, а відповідати чомусь мають інші. Де логіка?
І ще раз. Моя позиція чітка. Не замінимих людей не має. Але якщо системно розвалювати цілі інституції і перегинати через коліно будь кого коли заманеться, то нічим добрим це не закінчиться.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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