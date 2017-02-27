Додано: Чет 02 лип, 2020 14:48

Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.



Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.



Это преступление против всех участников банковской системы. Которых по незнанке подводят под дефолт/эмиссионным заливом (выбирайте что душе угодно).

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.