Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.
Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.
Это преступление против всех участников банковской системы.
Зафиксируем 25млрд$ резервов - плохо, следующий кредит МВФ - тоже плохо. Всё это уже история Смотрим на голосование в Раде
Ради интереса посмотрите структуру ЗВР, и сколько из них т.н. "специальных прав резерва". 3/4 тех дутых звр украина не может использовать никак иначе, кроме как вернуть обратно. Мвф не такие уж и лохи.
Именно, а мы импортозависимая страна. Но посылаем в ж*** тех кто даёт валюту под низкий процент?! Что бы что? Напечатать грн! Гениально!!!
freeze написав:Інші ймовірні кандидати: Богдан Данилишин, голова Ради НБУ, Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит» Володимир Лавренчук, екс-голова «Райффайзен Банк Аваль».
freeze написав:Володимир Зеленський провів зустріч з головою правління «Укргазбанку» Кирилом Шевченком. Саме його можуть розглядати як ймовірного кандидата на посаду голови НБУ.
Шевченко займає пост голови правління «Укргазбанку» з травня 2015 року, до цього був першим заступником і виконував обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника «Ощадбанку». Загалом у банківській сфері з 1994 року.
Інші ймовірні кандидати: Богдан Данилишин, голова Ради НБУ, Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит» Володимир Лавренчук, екс-голова «Райффайзен Банк Аваль».
слыхал,за Оленку мол интерес,толковая,работали пару десятилетий разом.побачим
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
я ответил почему "пирамида"? потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется. если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему. фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Мизантрóп написав:слыхал,за Оленку мол интерес,толковая,работали пару десятилетий разом.побачим
То вам не корабельна сосна
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
я ответил почему "пирамида"? потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется. если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему. фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.
Скажіть це американцям із їхнім розміром зовнішнього боргу. Світ вже давно не дотримується золотого стандарту. Тепер якщо ти вмієш і знаєш як отримати прибуток, значить ти надійний партнер. Значить тобі позичать гроші. Яка різниця скільки інвестори заробили в доларах. Головне, що під долари які вони нам позичили НБУ надрукував гривню яка мала би піти в економіку і пришвидшити її рух. Те що деякі інвестори (спекулянти) заробили на коливання (здорожчанні гривні) ще ні про що не свідчить. Спекулянти є і були завжди. Нерези забрали тільки 5-ту частину своїх вкладень, а 4 частини ще досі у нас!!! Тобто виходить тільки 20% це гроші спекулянтів. Невже це так багато? А що стосується бомби у банківській системі, то вона якраз не із фінансового боку. А із політичного та судового. Тобто бомба в ризиках які несе банківська система позичаючи комусь кошти. Тому банки і позичають мінфіну та скуповують ОВДП.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!