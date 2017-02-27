Додано: Чет 02 лип, 2020 15:09

Alex2006

Realist



я ответил почему "пирамида"?

потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется.

если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему.

фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.