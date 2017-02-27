Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.
Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.
Это преступление против всех участников банковской системы.
Зафиксируем 25млрд$ резервов - плохо, следующий кредит МВФ - тоже плохо. Всё это уже история Смотрим на голосование в Раде
Ради интереса посмотрите структуру ЗВР, и сколько из них т.н. "специальных прав резерва". 3/4 тех дутых звр украина не может использовать никак иначе, кроме как вернуть обратно. Мвф не такие уж и лохи.
Именно, а мы импортозависимая страна. Но посылаем в ж*** тех кто даёт валюту под низкий процент?! Что бы что? Напечатать грн! Гениально!!!
freeze написав:Інші ймовірні кандидати: Богдан Данилишин, голова Ради НБУ, Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит» Володимир Лавренчук, екс-голова «Райффайзен Банк Аваль».
freeze написав:Володимир Зеленський провів зустріч з головою правління «Укргазбанку» Кирилом Шевченком. Саме його можуть розглядати як ймовірного кандидата на посаду голови НБУ.
Шевченко займає пост голови правління «Укргазбанку» з травня 2015 року, до цього був першим заступником і виконував обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника «Ощадбанку». Загалом у банківській сфері з 1994 року.
Інші ймовірні кандидати: Богдан Данилишин, голова Ради НБУ, Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит» Володимир Лавренчук, екс-голова «Райффайзен Банк Аваль».
слыхал,за Оленку мол интерес,толковая,работали пару десятилетий разом.побачим
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
я ответил почему "пирамида"? потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется. если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему. фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
я ответил почему "пирамида"? потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется. если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему. фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.
Скажіть це американцям із їхнім розміром зовнішнього боргу. Світ вже давно не дотримується золотого стандарту. Тепер якщо ти вмієш і знаєш як отримати прибуток, значить ти надійний партнер. Значить тобі позичать гроші. Яка різниця скільки інвестори заробили в доларах. Головне, що під долари які вони нам позичили НБУ надрукував гривню яка мала би піти в економіку і пришвидшити її рух. Те що деякі інвестори (спекулянти) заробили на коливання (здорожчанні гривні) ще ні про що не свідчить. Спекулянти є і були завжди. Нерези забрали тільки 5-ту частину своїх вкладень, а 4 частини ще досі у нас!!! Тобто виходить тільки 20% це гроші спекулянтів. Невже це так багато? А що стосується бомби у банківській системі, то вона якраз не із фінансового боку. А із політичного та судового. Тобто бомба в ризиках які несе банківська система позичаючи комусь кошти. Тому банки і позичають мінфіну та скуповують ОВДП.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
я ответил почему "пирамида"? потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется. если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему. фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.
Нет, не ответили. Государство вернет долги из будущих бюджетов. Ставки привлечения новых долгов все меньше. Вы не ответили что вы предлагаете делать со старыми долгами? Напечатать денег? Дефолт? Что? Жду ответ.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Moneta написав:Ради интереса посмотрите структуру ЗВР, и сколько из них т.н. "специальных прав резерва". 3/4 тех дутых звр Украина не может использовать никак иначе, кроме как вернуть обратно. Мвф не такие уж и лохи.
Это бред и полное незнание вопроса. Во-первых, не специальные права резерва, а специальные права заимствования. Заемщик сам выбирает себе валюту, в которой берет себе выделенные в спз средства. Тратит их он как хочет, но в рамках мониторинга кредитора, по Программе и взятым на себя обязательствам. Ты же берешь в банке кредит на дом или бизнес, банк мониторит тебя, чтобы ты не потратил его на яхту, это же нормально? Это всё про кредиты МВФ нацбанку. Но иногда МВФ дает прямые кредиты бюджету. Это случае крайне напряженной ситуации с бюджетом и когда нормальное правительство проводит нормальную экономическую политику, на бюджетную поддержку реформ и т.д. Но это не про нашу сегодняшнюю ситуацию.
freeze написав:Володимир Зеленський провів зустріч з головою правління «Укргазбанку» Кирилом Шевченком. Саме його можуть розглядати як ймовірного кандидата на посаду голови НБУ.
Шевченко займає пост голови правління «Укргазбанку» з травня 2015 року, до цього був першим заступником і виконував обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника «Ощадбанку». Загалом у банківській сфері з 1994 року.
Інші ймовірні кандидати: Богдан Данилишин, голова Ради НБУ, Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит» Володимир Лавренчук, екс-голова «Райффайзен Банк Аваль».
На УП ещё про Милованова писали.
Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої. Після 14 років роботи у "Райффайзені" банкір повідомляв про зацікавленість у роботі в наглядовій раді одного з держбанків, але наразі є безробітним.
Кирило Шевченко. Чинний керівник державного Укргазбанку. В інтерв'ю ЕП висловлював незгоду з окремими рішеннями Національного банку щодо зміцнення курсу гривні у 2019 році та повільного зниження облікової ставки.
Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки. Професор Піттсбурзького університету на посаді міністра займався питанням відкриття ринку землі, але в результаті розкритикував ухвалений нардепами законопроєкт.