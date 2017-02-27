Додано: Чет 02 лип, 2020 16:06

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................02.07.2020..............03.07.2020

дата розрахунку................01.07.2020...............02.07.2020

Євро...................................29,9971....................30,6592

Долар США........................26,77.......................27,1801

После полудня доллар прибавил чуть более, чем копейку.

На эмоциях от вчерашнего демарша главы НБУ, усугубленной необходимостью покупать сегодня из-за завтрашнего выходного в США, открылись на 25 копеек выше вчерашнего закрытия. Стоит напомнить, что время открытия сессии весьма условно. Сегодня паника началась еще до открытия, и регулятор вынужден был выйти с продажей еще до 10. Это немного успокоило рынок, и после небольшой паузы уже спокойно и плавно подросли на 7 копеек, после чего, с наступлением времени активных торгов, уравновесились не без участия регулятора. После 11 приподнялись еще на полкопейки. Судя по справочному курсу, графику котировок и поступающей информации об интервенциях, обороты не очень высокие.

Около 12 отскочили на 3 копейки и ушли на обед. После обеда выросли на 2.5 копейки.

Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2000. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 32 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Похоже, что сегодня все, кто мог, придержали продажи, и НБУ пришлось отдуваться за всех. В понедельник станет виднее, но уже можно предположить, что чистое предложение сегодня было минимальным. Интрига заключается в том, насколько долго смогут придерживать свою валюту продавцы? Эмоции эмоциями, а баланс потребностей в гривне и в валюте от заявления об отставке мгновенно не изменится.



Этот день в истории:

2019 - 26.1790 (-3) +101

2018 - 26.2327 (-9) +95



2017 - 26.0234 (-7)

2016 - 24.8214 (0*)

* После рабочей субботы.