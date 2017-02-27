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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5795579657975798>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.3 5 83
Прогнозую зростання курсу долара
82%
68
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
17%
14
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:06

  yuri_m написав:
  kwon написав:Экс-президент Украины Петр Порошенко и партия "Евросолидарность" призвал главу государства Владимира Зеленского отозвать отставку руководителя НБУ Якова Смолия. Такое заявление Порошенко сделал во время экстренно собранного брифинга.

Ну теперь точно Смолия не вернут! Зеленский же всё делает назло Порошенко. Это его самый заклятый враг. И если Порошенко просит не увольнять Смолия, то Зеленский однозначно будет против. Чисто из принципа "а вот хрен тебе!" Значит тема деда Яши уже закрыта по факту. Инвесторы всех мастей помашут дружно Украине ручкой. Если бы Смолий уходил по формальной причине "здоровье" или "есть более перспективные молодые специалисты", то паники не было бы. А когда он прямым текстом заявил "Нацбанку выкручивают руки президент и правительство", то это ясный и четкий сигнал всему бизнесу, что в стране начинается беспредел! При таком раскладе стабильной гривны наивно ожидать.

шпекулі, а не інвестори
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.07.2020..............03.07.2020
дата розрахунку................01.07.2020...............02.07.2020
Євро...................................29,9971....................30,6592
Долар США........................26,77.......................27,1801
После полудня доллар прибавил чуть более, чем копейку.
На эмоциях от вчерашнего демарша главы НБУ, усугубленной необходимостью покупать сегодня из-за завтрашнего выходного в США, открылись на 25 копеек выше вчерашнего закрытия. Стоит напомнить, что время открытия сессии весьма условно. Сегодня паника началась еще до открытия, и регулятор вынужден был выйти с продажей еще до 10. Это немного успокоило рынок, и после небольшой паузы уже спокойно и плавно подросли на 7 копеек, после чего, с наступлением времени активных торгов, уравновесились не без участия регулятора. После 11 приподнялись еще на полкопейки. Судя по справочному курсу, графику котировок и поступающей информации об интервенциях, обороты не очень высокие.
Около 12 отскочили на 3 копейки и ушли на обед. После обеда выросли на 2.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2000. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 32 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Похоже, что сегодня все, кто мог, придержали продажи, и НБУ пришлось отдуваться за всех. В понедельник станет виднее, но уже можно предположить, что чистое предложение сегодня было минимальным. Интрига заключается в том, насколько долго смогут придерживать свою валюту продавцы? Эмоции эмоциями, а баланс потребностей в гривне и в валюте от заявления об отставке мгновенно не изменится.

Этот день в истории:
2019 - 26.1790 (-3) +101
2018 - 26.2327 (-9) +95

2017 - 26.0234 (-7)
2016 - 24.8214 (0*)
* После рабочей субботы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:06

Вопрос знатокам: теперь курс только вверх? Или это временно?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:07

Простите, что не про Смолия - тем временем, в США уровень безработицы впервые в начала мая прекратил падение, зафиксировавшись на уровне 13,2% (в 7 раз выше до-кризисных 1,9%).

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201323.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:10

  fin написав:Вопрос знатокам: теперь курс только вверх? Или это временно?

Понятно что временно. Вопрос лишь какой будет пик загона и как быстро вернемся назад и до каких уровней. "Только вверх" бывает лишь в фантазиях баксодержателей.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:18

  fin написав:Вопрос знатокам: теперь курс только вверх? Или это временно?

От погоды будет зависеть 8)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:21

  viy написав:
  flyman написав:так даже при шоколодном мінімалка не росла,
зробили всіх разом

коли там уже випустять в обіг купюри номіналом 2000 грн?


При Порошенко минималка росла в два раза с 1600 до 3200 с 01.01.2017 https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/ и это было конечно сильное решение, повлекшее кучу проблем в регионах где готовы были работать за меньшие деньги.

Важно! минималка устанавливается законом про держбюджет, где по прежнему 3723 на этот год, а не решением КМУ

так крілячий податок вводили теж посередині каландарного року, і військовий сбір,
Закон написали вчора, а сьогодні їм підтерли зад.
Пацан словод дал, пацан слово забрал.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:26

  fler написав:
  fin написав:Вопрос знатокам: теперь курс только вверх? Или это временно?

От погоды будет зависеть 8)

В этом что-то есть.
Люди так развлекаются, зарабатывание это привычка - средства все равно утекают потоком, особого досуга нет, ну кроме кабаков.
Страну уже давно захлестнул политический фетишизм.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:27

16-05:
Харьков 27.00 - 27.05 (утром 26.90 - 27.10)

К вечеру в Харькове наблюдается разнообразие курсов наличного доллара: 26.95..27.00 - 27.05..27.10 (ПОВ, опт).
Ряд обменных пунктов все еще светит курс 27.20 на продажу, но думаю что нашли баланс на уровне 27.00 - 27.05. В Сумах курс продажи откатился на 10 копеек с 27.30 до 27.20. В Полтаве максимальный курс достигал 27.15 гривень за доллар, хотя нет (уточнил) - "киты" задирали оффера до 27.27 ))

Сумы 26.90 - 27.20 (26.75 - 26.95)
Полтава 26.95 - 27.10 (26.80 - 26.90)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:41

  zРадио написав:Простите, что не про Смолия - тем временем, в США уровень безработицы впервые в начала мая прекратил падение, зафиксировавшись на уровне 13,2% (в 7 раз выше до-кризисных 1,9%).

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201323.pdf

так что мы если до 20% упадем то можно будет считать пэрэмогой?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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