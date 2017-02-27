kwon написав:Экс-президент Украины Петр Порошенко и партия "Евросолидарность" призвал главу государства Владимира Зеленского отозвать отставку руководителя НБУ Якова Смолия. Такое заявление Порошенко сделал во время экстренно собранного брифинга.
Ну теперь точно Смолия не вернут! Зеленский же всё делает назло Порошенко. Это его самый заклятый враг. И если Порошенко просит не увольнять Смолия, то Зеленский однозначно будет против. Чисто из принципа "а вот хрен тебе!" Значит тема деда Яши уже закрыта по факту. Инвесторы всех мастей помашут дружно Украине ручкой. Если бы Смолий уходил по формальной причине "здоровье" или "есть более перспективные молодые специалисты", то паники не было бы. А когда он прямым текстом заявил "Нацбанку выкручивают руки президент и правительство", то это ясный и четкий сигнал всему бизнесу, что в стране начинается беспредел! При таком раскладе стабильной гривны наивно ожидать.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................02.07.2020..............03.07.2020 дата розрахунку................01.07.2020...............02.07.2020 Євро...................................29,9971....................30,6592 Долар США........................26,77.......................27,1801 После полудня доллар прибавил чуть более, чем копейку. На эмоциях от вчерашнего демарша главы НБУ, усугубленной необходимостью покупать сегодня из-за завтрашнего выходного в США, открылись на 25 копеек выше вчерашнего закрытия. Стоит напомнить, что время открытия сессии весьма условно. Сегодня паника началась еще до открытия, и регулятор вынужден был выйти с продажей еще до 10. Это немного успокоило рынок, и после небольшой паузы уже спокойно и плавно подросли на 7 копеек, после чего, с наступлением времени активных торгов, уравновесились не без участия регулятора. После 11 приподнялись еще на полкопейки. Судя по справочному курсу, графику котировок и поступающей информации об интервенциях, обороты не очень высокие. Около 12 отскочили на 3 копейки и ушли на обед. После обеда выросли на 2.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2000. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 32 копейки относительно вчерашнего закрытия. Похоже, что сегодня все, кто мог, придержали продажи, и НБУ пришлось отдуваться за всех. В понедельник станет виднее, но уже можно предположить, что чистое предложение сегодня было минимальным. Интрига заключается в том, насколько долго смогут придерживать свою валюту продавцы? Эмоции эмоциями, а баланс потребностей в гривне и в валюте от заявления об отставке мгновенно не изменится.
Этот день в истории: 2019 - 26.1790 (-3) +101 2018 - 26.2327 (-9) +95
2017 - 26.0234 (-7) 2016 - 24.8214 (0*) * После рабочей субботы.
fin написав:Вопрос знатокам: теперь курс только вверх? Или это временно?
Понятно что временно. Вопрос лишь какой будет пик загона и как быстро вернемся назад и до каких уровней. "Только вверх" бывает лишь в фантазиях баксодержателей.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
К вечеру в Харькове наблюдается разнообразие курсов наличного доллара: 26.95..27.00 - 27.05..27.10 (ПОВ, опт). Ряд обменных пунктов все еще светит курс 27.20 на продажу, но думаю что нашли баланс на уровне 27.00 - 27.05. В Сумах курс продажи откатился на 10 копеек с 27.30 до 27.20. В Полтаве максимальный курс достигал 27.15 гривень за доллар, хотя нет (уточнил) - "киты" задирали оффера до 27.27 ))