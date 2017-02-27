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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5795579657975798

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.3 5 83
Прогнозую зростання курсу долара
82%
68
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
17%
14
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:50

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс?

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Ірина_
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