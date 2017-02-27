Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.
Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.
Это преступление против всех участников банковской системы. Которых по незнанке подводят под дефолт/эмиссионным заливом (выбирайте что душе угодно).
так что мы если до 20% упадем то можно будет считать пэрэмогой?
Скорее это говорит о том, что потерянные в карантин рабочие места возвращать придется долгие годы. И не забываем, что США раздали бизнесу 877 млрд долларов антикризисных кредитов.
Мы же, страшно при стольких свидетелях "независимого профессионального НБУ" сказать, от начала карантина не просто не сохранили старый объем кредитования - мы уменьшили его на 38 млрд грн в то время, когда предприятия острее всего нуждаются в пополнении оборотных средств и реструктуризации ранее взятых коротких займах (в июне падение продолжается, несмотря на послабления карантина и рекордное снижение учетной ставки, еще -10 млрд)...
я ответил почему "пирамида"? потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется. если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему. фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.
Нет, не ответили. Государство вернет долги из будущих бюджетов. Ставки привлечения новых долгов все меньше. Вы не ответили что вы предлагаете делать со старыми долгами? Напечатать денег? Дефолт? Что? Жду ответ.
Если вы занимаете больше с более низким %,то долг растет.Даже при равных суммах,например,вы занимали в прошлом году миллион под 18%,а сейчас миллион под 10%,то долг все равно растет.Вам придется заплатить и 18 и 10.Непонятно?
Приват вообще не показатель, там государство может любой курс поставить. Как и в Ощаде. Альфа чуть сузила спред, 27/27.23. ТАС наоборот приподнял продажу, 27.05/27.30. Из иностранцев ОТП работает на опережение - прием уже 27.12. Оно и не удивительно, учитывая закрытие межбанка на 27.22.
я ответил почему "пирамида"? потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется. если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему. фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.
Нет, не ответили. Государство вернет долги из будущих бюджетов. Ставки привлечения новых долгов все меньше. Вы не ответили что вы предлагаете делать со старыми долгами? Напечатать денег? Дефолт? Что? Жду ответ.
Если вы занимаете больше с более низким %,то долг растет.Даже при равных суммах,например,вы занимали в прошлом году миллион под 18%,а сейчас миллион под 10%,то долг все равно растет.Вам придется заплатить и 18 и 10.Непонятно?
Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Moneta написав:Пирамида - потому что берут в долг, заранее зная, что возвращать нечем.
Доходность он может любую малевать, на внешних рынках доходность укрбондов 8% в валюте - это и есть цена украинского риска. Все внутренние игры со ставками это стимулирование банков скупать мусорные овгз на вторичке, мусор который нечем погашать.
Это преступление против всех участников банковской системы. Которых по незнанке подводят под дефолт/эмиссионным заливом (выбирайте что душе угодно).
Берут в долг, чтобы вернуть старые долги, но ставки все ниже и ниже, в чем пирамида?
Вы плохо знакомы с математикой финансовых пирамид - именно снижением доходности вкладов они и отвечают на снижение скорости прироста вкладчиков...
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Про це перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у Facebook.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.