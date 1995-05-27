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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:20
Moneta написав:
Про це перший заступник голови комітету Ярослав Железняк
(фракція "Голос") повідомив у Facebook.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:23
flyman написав:
комса
Igneus написав: Сибарит написав:
политические скандалы на курсе сказываются слабо и ненадолго. Теперь можем узнать реакцию на скандал с НБУ
Скандал вокруг Смолия является искусственным, как и его заявление об угрозе независимости НБУ, так как его отставка стала актуальной после гибели Федора Шпига
, который, как минимум, поддерживал его.
Не щастить їм у цьому році - ще й Анатолій Матвієнко помер.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:24
Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///
Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:27
Киев вечерний
Доллар 26,95/27,05
Евро 30,00/30,30
Востаннє редагувалось Electron
в Чет 02 лип, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:27
Сибарит написав: Moneta написав:
Про це перший заступник голови комітету Ярослав Железняк
(фракція "Голос") повідомив у Facebook.
Караул устал
Далі - голосування в залі
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:28
goldfinger написав:
Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///
Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.
Рестуктуризация обычно предлагает более высокие ставки во времени и больше платить по долгам в итоге
а жить по средствам при печатном станке ой как непросто, ценники в магазинах каждый день новые. Цуцванг, но будет интересно
Востаннє редагувалось stm
в Чет 02 лип, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:36
шо то не помню здесь визгов, когда порох назначал на должности карманных
банкиров, прокуроров и т.д.
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:41
Electron написав:
Киев вечерний
Доллар 27
,95/27,05
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:44
ruvex написав: Electron написав:
Киев вечерний
Доллар 27
,95/27,05
Да, это еще рано)
Спасибо, исправил.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:52
goldfinger написав: Alex2006 написав:
Нет, не ответили. Государство вернет долги из будущих бюджетов. Ставки привлечения новых долгов все меньше. Вы не ответили что вы предлагаете делать со старыми долгами? Напечатать денег? Дефолт? Что? Жду ответ.
Если вы занимаете больше с более низким %,то долг растет.Даже при равных суммах,например,вы занимали в прошлом году миллион под 18%,а сейчас миллион под 10%,то долг все равно растет.Вам придется заплатить и 18 и 10.Непонятно?
не так страшний борг, як його облслуговування,
я би наприклад не проти взяти пару лям доларів США під 1% річних років на 30
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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